3 mascarillas que hidratan y reparan tu cabello para lucirlo sano en el verano

Luce un cabello sano y fuerte.

El cabello se puede sentir seco y sin vida, pero a veces eso no quiere decir que este maltratado o muy daño, sino que sólo necesita hidratación. Al no retener la suficiente humedad puede tener frizz, esté crespo y no tenga un movimiento natural. Estas mascarillas hidratantes son ideales para darle vida a tu cabello y que puedas lucir un pelo más atractivo este verano y que el sol no lo arruine. Los puedes usar de manera semanal como parte de un tratamiento de cabello, opta por un shampoo sin sulfatos; pues lo puede resecar aún más.

1.Pacifica: llena de superfoods e ingredientes ricos en nutrientes para darle brillo y suavidad

Esta mascarilla para hidratar el cabello, le dará movimiento, brillo y suavidad. Sus principales ingredientes con aceite de coco, aloe vera, moringa, proteína de arroz y semilla de girasol. Esta mascarilla hidratante es perfecta para protegerla de contaminantes y de la exposición solar prolongada, pues cuida el cuero cabelludo y evita que las puntas del cabello se quiebren y aparezcan las puntas abiertas.

Es una mascarilla para reparar y puede ser usado en cabellos teñidos o incluso muy secos. Aplícala de una a dos veces por semana. Y, si usas secadora o plancha, siempre usa un protector térmico.

2. Verb: una mascarilla ligera para todos los cabellos que tiene la humedad

Esta mascarilla te dará una hidratación para que sientas más resistente el cabello e incluso pueda darle brillo y retiene la humedad para que no se te esponje. Es una mascarilla hidratante que no deja una sensación pesada, por lo que se adapta a cabellos rizados, gruesos o muy lacios. Si tienes un cabello fino o delgado sentirás como le da más volumen y peso para tener un movimiento natural.

Se recomienda dejar unos 7 minutos para después enjuagar. Es un producto vegano, sin gluten y sin parabenos que te dejará un cabello listo para el verano.

3. OGX: le da movimiento y evita el frizz dando brillo inmediato

Para una hidratación profunda, está el aceite de pracaxi que se encarga de darle movimiento suavidad y ayuda a reparar cabello que pueda presentar cualquier resequedad o quiebre. Si tienes un cabello lacio o muy rizado y deseas más movimiento esta es la mascarilla hidratante perfecta, pues retiene la humedad y gracias a las propiedades del aceite de pracaxi lo revitaliza eliminado el frizz.

Si vas a estar expuesto o incluso vas a teñir tu cabello, el aceite de pracaxi es un aceite que le dará nutrientes para evitar que tu cabello se maltrate en segundos. Contiene ácido grasos, calcio, magnesio y es un antiinflamatorio natural que estimula los folículos pilosos y sella la cutícula.

