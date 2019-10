3 mejores máscara de pestañas a prueba de agua y que no te bajan el rizado

Alarga, da volumen tus pestañas por horas.

El usar un rímel a prueba de agua, sirve para que no te baje el rizado por horas, esto sin importar si sudas o lloras. No todas las máscara de pestañas funcionan de igual manera, pues depende su fórmula y su cepillo. Buscamos las mejores máscaras de pestañas waterproof que te dejarán una mirada de impacto durante todo el día y noche para que no necesites de pestañas postizas.

Es importante que cambies tu máscara de pestañas cada 3 meses y siempre tapes muy bien tu rímel, pues se puede secar y hasta causar una infección en los ojos.

1. Maybelline Lash Sensational: hecha con fibras de keratina y cepillo en forma de cuchara

Esta máscara de pestañas de Maybelline está hecha de fibras de keratina, que se encarga de dar volumen a tus pestañas sin dejar grumos. Puede dar hasta un volumen de 8 veces más que una máscara de pestañas de otra marca. Su cepillo es tipo cuchara flexible para poder levantar, separar y dar un apariencia de que tienes más pestañas.

Es rímel a prueba de agua, perfecto para usarse todos los días. Al ser un producto a prueba de agua necesitas retirar con desmaquillante bifásico.

2. L’Oréal Lash Paradise: un cepillo con más de 200 fibras para alargar las pestañas por 16 horas

Esta es una de la máscara de pestañas de L’Oréal más populares, gracias a su cepillo suave, ayuda a que con una sola aplicación tengas más producto en tus pestañas. Si buscas que las pestañas se alarguen, esta es tu máscara de pestañas a prueba de agua. Después de la aplicación dura hasta 16 horas el rizado.

Su cepillo tiene más de 200 fibras para que puedan cubrir las pestañas desde la raíz hasta las puntas. Se recomienda enchinar bien las pestañas primero y después coloca esta máscara de pestañas L’Oréal.

3. Stila HUGE Extreme Lash Mascara: pestañas tupidas y con volumen en una sola aplicación

Sí buscas unas pestañas que se vean negras, largas y con mucho volumen esta máscara de pestañas se encarga de dar una mirada intensa. Está hecha de ceras maleables para que se puedan ver sin grumos y más moldeables. Su cepillo es largo por lo que podrás darle volumen a todas tus pestañas, incluso a las más pequeñas.

Se puede usar si tienes ojos sensibles o usar lentes de contacto. Solo necesitarás una capa para notar tus pestañas más negras y tupidas, una de las mejores máscaras de pestañas waterproof.

