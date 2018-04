3 opciones de maquillaje MAC en tendencia esta primavera

La pigmentación en ellos hará que te duren todo el día...

La marca de maquillaje Make-Up Art Cosmetics, que abreviado es MAC es una de las más importantes y famosas en maquillaje tanto para profesionales, como para las que somos un poco más novatas. Son líderes en tendencias de belleza. Fue fundada en 1984 por Frank Toskan y Frank Angelo, y sus productos están diseñados teniendo muy presente edades, y distintos tonos de piel, ayudando a mejorar la belleza natural de cada persona. Entre sus productos incluye pinta labios, bases, sombras de ojos, entre muchos otros. Mira estas 3 opciones que están en tendencia esta Primavera.

1. Sombra de ojos Mac – Amber Times Nine:

Esta sombra MAC viene en tonos ámbar, en rico mate, satinado, terciopelo, lustre y texturas de escarcha. Las sombras incluyen: Cozy Grey (Matte), Kitties (Frost), Golden Peach (Matte), Ricepaper (Frost), Creative Copper (Lustre), Cork (Satin), Do not Tell (Lustre), Aromatic (Matte) y Pimienta por favor (terciopelo).

Ha sido probada dermatológicamente, y es segura para usuarios de lentes de contacto. La consigues en Amazon por menos de $50.

2. MAC Mineralize polvo-blush:

Polvo de lujo suave y ligero de MAC. Este es un polvo de color rosa perla de acabado radiante y aterciopelado sin involucrar mucho brillo. Es un maquillaje con complejo multimineral y vitamina E.

Es tan ligero que se puede utilizar tanto en el día, como en la noche sobre la base, para que no se vea cargado el maquillaje completo. Lo consigues en Amazon por menos de $45.

3. MAC Retro Matte Lipstick – Ruby Woo:

Toda mujer debe siempre tener un lapiz de labio rojo entre sus maquillajes… ¡Es un plus! Este MAC Retro Matte – Ruby Woo es un color rojo rubí que llamará la atención donde quiera que vayas.

Este viene en un color rojo mate con acabado “dry” por lo que si sufres de labios resecos se recomienda utilizar un gloss clear sobre el labial para que no se craquee. Disponible en Amazon por menos $30.

