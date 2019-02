3 productos de aceite de romero que ayudan al crecimiento del cabello

Haz crecer tu cabello con aceite de romero.

El aceite de romero se encarga de promover la circulación en tu cuero cabelludo y con esto estimular los folículos pilosos para que así pueda crecer mas cabello. El aceite de romero para el cabello es muy famoso porque además de que ayuda al crecimiento del cabello, también acaba con la caspa y le da suavidad a tu pelo sin ser abrasivo.

1. Terez & Honor: estimula la circulación en los folículos pilosos

Este tratamiento contiene aceite de romero, aceite de ricino y biotina que ayudan mucho a tu cuero cabelludo, son elementos que tienen vitaminas y proteínas que estimulan a los folículos pilosos para que vuelva a crecer tu cabello. Este tratamiento también previene la orzuela, pues promueve el crecimiento de un pelo fuerte. En conjunto puedes usar un shampoo para el crecimiento del cabello.

Puedes colocarlo en las entradas y donde notes que tienes menos cabello. Este tratamiento no tiene parabenos, sulfatos y no contiene perfume. Puede ser usado por hombres y mujeres sin importar el tipo de cabello porque en cualquiera funciona, ayudará mucho si padeces caspa porque la elimina.

2. Maple Holistics: shampoo sin sulfato para promover el crecimiento

Este shampoo es ideal para las personas que tiene un cabello muy graso, porque equilibra la grasa en tu cuerpo cabelludo sin dejarlo tieso o eliminando tus aceites naturales, controla y quita la caspa además de esa horrible picazón y escamas blancas. Si tu cabello es frágil o muy delgado, también funciona. Al aplicarse mejora la salud de tu cuero cabelludo para que el nuevo cabello que crezca sea sano y muy fuerte.

Tendrás brillo, suavidad, estará libre de grasa y tendrás un cabello nuevo en poco tiempo al usar este shampoo. Puede ser usado por cabello teñidos. Un shampoo que no contiene sulfatos, pues está hecho con aceites que promueven el crecimiento del cabello.

3. Soulflower: aceite reparador para cualquier tipo de cabello

No le tengas miedo a los aceites, no dejarán tu pelo grasoso. Este producto tiene una mezcla de aceites, incluyendo el aceite de romero que se encargan de hidratar tus folículos pilosos y el cuero cabelludo para nutrir desde la raíz y promover un crecimiento sano. Si usas productos de calor, lo ayuda a nutrirse y que no se vea seco. Este aceite te dará mucho volumen.

Este aceite lo debes de aplicar por las noches con un ligero masaje y dejar que actué por la noche. No importa cual sea tu tipo de cabello, porque ayudará a que tenga suavidad si es seco, repare las puntas abiertas si está muy dañado, controla la grasa si es muy graso y le da volumen si tu pelo es muy débil.

