3 productos de As Seen on TV que debes tener en tu auto

¿Cuántas veces has querido comprar los productos que ves en la televisión? Ya sea para probar si es verdad lo que prometen o simplemente porque te conquistaron. Pero, ¡buenas noticias!, hay marcas como As Seen on TV que se encargan de vender estos maravillosos productos. Hoy te mostraremos 3 productos que no pueden faltar en tu auto.

1. HD Mirror Cam: cámara de espejo retrovisor

Esta cámara de espejo gira alrededor de 350 ° y cuenta con un lente gran angular de 120 ° que lo captura todo, tanto dentro como fuera del automóvil. Graba video HD 720P y audio con sonido muy claro por hasta 14 horas. Incluye manual de instrucciones.

Esta cámara te brindará visión nocturna y sensor de luz ambiental. Además, sus sensores de detección de movimiento pueden detectar incluso la más mínima vibración, activando automáticamente e iniciando la grabación. Lo mejor de todo, es que es una cámara discreta que te será fácil instalar y que no entorpecerá tu experiencia de manejo.

2. Air Hawk: Inflador inalámbrico de neumáticos

Este inflador de neumáticos es portátil y cuenta con un calibrador de presión digital que es fácil de leer. Viene con luz LED incorporada.

Este inflador es múltiuso ya que no solo sirve para inflar neumáticos, también es apto para cualquier objeto inflable como salvavidas, flotadores, colchones, piscinas, botes y demás. Lo mejor es que infla en 90 segundos o menos, y además de ello, se apaga inmediatamente después de inflar.

3. Drive Auto Products: bote de basura para automóvil

Este bote de basura es térmico, a prueba de agua y compacto. La compra incluye bolsas de plástico interiores desechables y personalizadas, las cuales vienen en un bolsillo lateral de malla creado especialmente para guardarlas. Disponible en varios colores.

Este bote de basura no solo organizará tu espacio, también reducirá el olor, así que tu vehículo se mantendrá limpio, organizado y libre de malos olores.

