3 productos de As seen on TV que te ayudarán a cuidar tu salud

Para que disfrutes de una vida sana y feliz.

Nuestra salud es el aspecto más importante que debemos cuidar y prestar atención en el día a día. Lo fundamental es tener una alimentación balanceada, una rutina de ejercicios o algo de actividad física al día y dormir las horas necesarias; de esta forma nos aseguramos una buena salud física y mental. En este sentido, también existen productos diseñados para mejorar nuestra calidad de vida, a continuación te presentamos los 3 mejores que nos ofrecen los expertos de As seen on TV.

1. Medias Antifatiga de Compresión

Son unos calcetines de compresión graduada, hechos principalmente con cobre antifatiga y fibras de infusión de cobre CuTec. Están diseñados para reducir la inflamación, mejorar la circulación, revivir las piernas y pies cansados.

Son finas y discretas y también sirven para controlar el mal olor. Su diseño las hace excelentes para usar en el hogar, trabajo, viajes, deportes y mucho más. Además, combinan bien con cualquier prenda de vestir y calzado.

2. Corrector de Postura North American

Es un corrector de postura magnético para la parte posterior de los hombros y la espalda. Su correa es ajustable, lo que te permite poder adaptarlo de acuerdo a tus medidas para que te sientas más cómodo.

Puedes llevarlo sobre cualquier prenda de vestir o también usarlo bajo la ropa. Este corrector está diseñado para corregir la postura de tu columna vertebral y aliviar los dolores de cuello y espalda al instante.

3. MSA 30X: Amplificador de Sonido

Este aparato auditivo te ayuda a recoger los sonidos de tu entorno y hacerlos más claros para mejorar tu audición. Puedes ajustarlo para que ciertos tonos de sonidos sean más fuertes que otros, todo dependiendo del nivel de pérdida auditiva que padezcas.

Se adapta de manera fácil y cómoda al pabellón de tu oreja; además su diseño los hace realmente discretos y suaves al tacto. Tiene la capacidad de amplificar los sonidos hasta 30 veces. Es una herramienta para que no te pierdas ningún detalle durante una conversación.

También te puede interesar: Hazte la vida más sencilla con estos 3 electrodomésticos para cocinar de As Seen on TV.