3 productos de As Seen on TV que te ayudarán a limpiar el baño mejor

Ahorra tiempo y dinero en el baño gracias a estos productos.

As Seen On TV es una empresa que se encarga de vender todos aquellos productos anunciados en la TV; esos que muchas veces no pudimos comprar, pero que nos dejaron con el deseo de probarlos. Una de las áreas del hogar que amerita más atención es el baño, y esta empresa lo sabe. Es por eso que nos brinda una amplia gama de opciones para facilitar su limpieza. Dale un vistazo a estos productos con los que podrás limpiar el baño mucho más fácil y rápido.

1. Hurricane: cepillo limpiador eléctrico

Este cepillo limpiador es eléctrico, inalámbrico y recargable. Gira 360° y cuenta con cerdas flexibles que llegan a lugares difíciles como hendiduras, esquinas y rieles.

Con este cepillo limpiador podrás realizar una limpieza profunda sin la necesidad de usar productos químicos; y es que gira 300 veces por minuto eliminando efectivamente las manchas. Sin duda, ahorrarás dinero y esfuerzo con este cepillo.

2. Clean Reach: limpiador eléctrico

Este limpiador eléctrico posee una almohadilla anti rasguños contorneada en espacios reducidos. Por su parte, el mango ergonómico se extiende a la longitud correcta para cualquier trabajo.

Con este limpiador eléctrico podrá limpiar lugares difíciles, sobre todo los altos o lejanos en tu baño y cocina, gracias a su ángulo flexible de 3 en 1. Lo mejor es que su almohadilla protegerá sus suelos durante la limpieza.

3. Hurricane: cabezal para trapeador

Este cabezal para trapeador ha sido elaborado en microfibra super absorbente, es lavable a máquina e incluye un trapeador extra de remplazo.

Este trapeador absorbe profundamente la suciedad, llegando hasta 10 veces su peso para recoger migas, pelos de mascotas y más, mientras limpia y pule pisos con goteos o rayas.

