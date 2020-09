3 productos de bicarbonato de sodio para la cara que no dañan la piel

Piel limpia sin maltratarla.

Tal como el vinagre de manzana se puede usar en la cara, siempre y cuando lo uses de manera correcta y siempre de manera responsable. El bicarbonato de sodio para la cara puede controlar la secreción de sebo, evitar los comedones y brotes de acné, elimina las células muertas y suciedad que puedan tapar los poros. El bicarbonato de sodio no se debe de aplicar directo en la cara, por eso hay productos que tienen formulación hechas para usarse en la cara.

Las aguas micelares se usan para eliminar maquillaje, impurezas y como doble limpieza. Esta agua micelar contiene bicarbonato de sodio, que ayudará a poder eliminar células muertas, limpiar poros e incluso puede cuidar el pH de tu piel. Este bicarbonato de sodio para la cara lo puedes usar diariamente, pero solo una vez al día; ya sea en la mañana o en la noche.

Cuando uses un producto con bicarbonato de sodio, no uses un limpiador u tónico que tenga ácido salicílico u otro componente para el acné. Pues podría resecar mucho tu piel.

Otra manera y probablemente una de las más populares, es un limpiador de bicarbonato de sodio. Este limpiador facial de bicarbonato de sodio ayudará a eliminar cualquier impureza que pueda tapar los poros y restos de maquillaje. Es un limpiador facial ideal para pieles grasas y mixtas, incluso puede ser usado como un exfoliante semanal.

Recuerda moderar su uso de bicarbonato de sodio para la cara, pues aunque limpia las impurezas es indispensable que tu piel tenga aceites naturales. Lo puedes usar 2 veces por semana de manera intercalada.

Hay días en los que puedes producir más sebo o uses más maquillaje, es indispensable siempre eliminar cualquier residuo de maquillaje o incluso sudor, pues sino lo haces puede tapar los poros. Este limpiador de bicarbonato de sodio para la cara elimina residuos, sebo, contaminantes, suciedad y maquillaje. Lo ideal es que uses un limpiador facial más potente en las noches para que duermas con un rostro limpio y los productos que uses tengan una mejor absorción.

El bicarbonato de sodio para la cara, no es recomendable que lo uses diariamente. pues podría resecar y dejar tu piel muy tirante. Aunque tengas piel grasa, es necesario que coloques una crema humectante todos los días, esto contribuye a controlar el exceso de grasa en la piel.

También te puede interesar: ¿Por qué es necesario el colágeno para el cabello?