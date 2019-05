3 productos de centella para el cuidado de la piel

Tiene un gran cantidad de propiedades para el cuidado de tu piel y tu salud...

La centella asiática es una planta que tiene muchas propiedades, entre ellas ayuda con el metabolismo en la salud. También se conoce como la Gotu Kola. Otros de los beneficios de la centella asiática son que mejora el aspecto de las arrugas, acelera la curación de heridas postquirúrgicas, acelera la curación de quemaduras, previene las estrías, cicatrices y la celulitis, y ayuda como tratamiento de la psoriasis en la piel.

La centella funciona como un tratamiento detox para tu piel, eliminando toda toxina que pueda afectarla. En adición, puedes utilizarla para el fortalecimiento del cabello y las uñas, y para tratar la mala circulación, problemas del corazón y la tiroides. Mira aquí algunos productos donde puedes conseguir la centella.

1. Suero COSRX Centella:

Con solo unas pocas gotas, el suero Centella Blemish Ampule calma la piel irritada y alivia tu piel del estrés externo. Masajea suavemente la Ampolla Centella de COSRX en toda tu cara, y sentirás una textura de la piel suave y bien hidratada.

2. Madagascar Centella Asiatica:

Centella Asiatica de Madagascar es un producto para ayudarte a suavizar y a rejuvenecer tu piel. Este extracto incluye centella asiatica cosechada en Madagascar. Este suero ofrece una hidratación intensa y equilibra los niveles de sebo, reduce el acné, la piel irritada, y evita los signos del envejecimiento.

Entre sus principales efectos están el mejorar las imperfecciones, ayuda con las manchas oscuras, la hiperpigmentación, la piel deshidratada, reduce el exceso de producción de aceite, evita la pérdida de firmeza, lo que hace que tu piel sea más fuerte, y más equilibrada. Está entre los TOP 50 más vendidos en Amazon

3. Madeca Derma de Centella:

Madeca Derma es un hidratante anti-envejecimiento profundo que penetra las arrugas para minimizar la progresión y la apariencia del envejecimiento. Esta loción diaria ha sido formulada con ingredientes naturales que suavizan tu piel muy seca y voluble.

Una buena característica que tiene este producto es que no interfiere con la aplicación de maquillaje, por lo que se mantendrá intacto durante todo el día. Esta crema es de suave aplicación, es cremosa pero no aceitosa, por lo que tus poros no se van a obstruir. La consigues en Amazon por menos de $25.