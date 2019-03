3 productos de valeriana para reducir el insomnio durante la menopausia

Duerme mejor y evita cambios de ánimo.

Durante la menopausia, el dormir bien puede ser imposible. Puede ser por los sofocos, la sudoración o simplemente por estrés que no te deja tranquila. La valeriana es una planta que sirve para dormir mejor, alivia el estrés, espasmos, dolor de estómago, calmar síntomas de ansiedad y ayuda a tener un estado de ánimo equilibrado.

1. Zhou Nutrition: duerme mejor sin causar adicción

No hay nada mejor que dormir excelente sin despertarse a media noche. Este suplemento tiene valeriana, melatonina, manzanilla, entre otros. No causa adicción y ayuda a que puedas conciliar el sueño tranquilamente. La valeriana ayuda a que te puedas concentrar mejor y relaja los músculos.

Solo toma una cápsula 30 minutos antes de dormir. Recuerda que el consumo de cafeína no es recomendado en la menopausia. Esto perjudica tus horas de sueño.

2. Gaia Herbs: alivia la tensión, ansiedad e insomnio

El consumo de valeriana, ayuda a que puedas dormir mejor. Si tienes sofocos o tienes mucho estrés la valeriana relaja y controla los niveles de estrés. Ayuda mucho si estás atravesando tensión o ansiedad, esta planta controla los síntomas. Puedes consumirlo por las tardes, pero causará sueño casi de inmediato.

Este paquete contiene 60 cápsulas que te servirán para al menos 2 meses. Es un producto que no causa adicción por lo que no sentirás angustia al no tomarla unas noches.

3. HealthVape: valeriana y manzanilla que te harán dormir toda la noche

Después de un largo día lleno de actividades, nada mejor que dormir toda la noche sin que te despiertes cada 2 horas. La valeriana y la manzanilla son calmantes naturales que promueven el sueño, alivian la ansiedad y síntomas del estrés. Solo necesitas inhalar y listo. Es muy fácil de transportar por si te encuentras de vacaciones.

Contiene aceites esenciales por lo que no es abrasivo o irritante. Lo puedes usar antes una hora o 30 minutos antes de que vayas a la cama. Opta por relajarte y no usar tu celular o tableta durante la noche, para que tu cuerpo pueda conciliar el sueño más rápido.

