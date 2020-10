3 productos de vitamina C con ácido hialurónico para eliminar manchas e hidratar la piel

Un boost de antioxidantes e hidratación para la piel.

La vitamina C es un ingrediente famoso por tener antioxidantes, proteger de los radicales libres y disminuir el daño por radicales libres; incluso disminuir la hiperpigmentación en la piel. El ácido hialurónico es un componente que se encarga de mantener hidratada la piel y con esto no se pierda la firmeza, elasticidad e incluso pueda prevenir ciertas arrugas. La vitamina C y el ácido hialurónico se pueden usar juntos e incluso de día y de noche.

La vitamina C con ácido hialurónico se puede usar en todo tipos de pieles desde las grasas, secas e incluso las sensibles. Estos son unos productos que ayudarán a proteger tu piel sin importar tu edad.

Este suero de vitamina C con ácido hialurónico, contiene 10% de ácido ascórbico que es como se le conoce a la vitamina C. Es un porcentaje ideal si tienes manchas y buscas protección de los radicales libres, pues con estos daños la piel suele envejecer y hacer que tenga una falta de antioxidantes. Este suero de vitamina C con ácido hialurónico añade ceramidas y vitamina B5. Juntos ayudará a poder hidratar la piel, dar una protección y restaurar la barrera cutánea.

Si tienes una piel seca y opaca, este suero de vitamina C con ácido hialurónico podrá retener esa hidratación y dar luminosidad.

Compra suero de vitamina C con ácido hialurónico de Cerave aquí

La vitamina C es un antiedad debido a que tiene antioxidantes que luchan contra los radicales libres, protegiendo tu piel del envejecimiento, manchas y emparejando el tono de tu piel. Con el ácido hialurónico sella y retiene esa hidratación para que tu piel no produzca exceso de sebo ni se sienta seca. Una ventaja de la vitamina C con ácido hialurónico en crema es que tiene un periodo de vida más largo. Pues la vitamina C se puede oxidar en un suero.

Esta crema de vitamina C con ácido hialurónico tiene aloe vera, niacinamida y semilla de girasol para disminuir cicatrices, manchas, suavizar la piel y controla la secreción de sebo.

Compra crema de vitamina C con ácido hialurónico de Insta Natural aquí

Si tienes una piel seca y tienes manchas, este es un suero que tiene vitamina C con ácido hialurónico y que tiene vitamina E. La vitamina E ayuda a aportar ácidos grasos y proteínas a la piel. La vitamina C y E, darán una protección mayor de los radicales libres y ayuda a disminuir las manchas. Asimismo añade ácido ferúlico que también es un potente antioxidante proveniente de las uvas. Con 3 potentes antioxidantes podrá suavizar las arrugas y dar firmeza.

Este suero es un antioxidante muy potente, que puede usarse en el día de noche. Una vez abierto úsalo en un periodo no mayor de 3 meses.

Compra este suero de vitamina C con ácido hialurónico de No B.S. aquí

Conoce más productos de vitamina C con ácido hialurónico aquí

