3 productos de vitamina C que cuidan la piel de las arrugas, el sol y la contaminación

Elimina manchas y dale luminosidad a tu piel.

La vitamina C es uno de los mejores ingredientes que hay para el cuidado de la piel. Su principal función es proteger tu piel de los radicales libres estos son: contaminación, sol, estrés y más. Los beneficios de la vitamina C en la piel es que mejora la textura de la piel, borrando manchas, previniendo arrugas y darle un mismo tono a la piel.

La vitamina C la pueden usar pieles maduras, secas, grasas, mixtas y normales.

1. TruSkin Vitamin C suero: darle brillo, un mismo tono y protege la piel

La vitamina C se puede usar tanto en la noche como en el día. Este es un suero de vitamina C, que combina ácido hialurónico, sábila, aceite de argán, vitamina E y witch hazel, ayudará a darle hidratación, más protección antioxidante y calma la piel. Aplica unas gotas y coloca en cuello y manos, en el día le dará esa protección contra el sol y evita la hiperpigmentación.

Una desventaja de la vitamina C en suero, es que en el momento que se abre se puede oxidar. Es por eso que lo debes mantener lejos de la humedad y luz solar, además de usarlo continuamente. Cuando veas que tu suero tienes manchitas oscuras es que ya se oxido y, no podrá darte los beneficios de la vitamina C.

2. The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%: crema de noche con ácido hialurónico

Una manera de usar vitamina C y no preocuparse porque se oxide es en crema. Esta crema contiene vitamina C en 23%, totalmente pura. Ayudará a mejorar la textura de la piel, eliminar hiperpigmentación tal como melasma y protegerla de los radicales libres que son los que causan las arrugas. Esta crema de vitamina C se debe de usar junto con tu crema de noche. Si la usas sola puede ser un poco fuerte, es normal sentir un picor; esto es por su concentración.

La puedes usar unas 3 o 4 veces por semana. Y, en unas semanas notarás como tu piel comienza a desvanecer las manchas y que tengas un tono uniforme en tu rostro.

3. Ultra Fine Cosmetic Grade Vitamin C Powder: para combinar con sueros o cremas y darle esa vitamina C

Otra manera de que puedas usar vitamina C es en polvo. Es una excelente manera de usarlo todo el año sin que se oxide ni caduque. La vitamina C en polvo se debe de mezclar con tu crema de noche o de día. Le añades una porción de vitamina C para poder eliminar manchas, suavizar las arrugas y emparejar el tono de tu piel.

No apliques mucho polvo, pues mucha vitamina C puede llevar a irritar la piel. Con una media cucharadita es como si colocaras aproximadamente 5% de vitamina C. También lo puedes combinar con sueros de ácido hialurónico.

También te puede interesar: 3 maneras de usar vinagre de manzana para la cara sin dañarla y obtener sus beneficios