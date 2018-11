3 productos para el cuidado y mantenimiento de tu piscina durante el invierno

Cuando cuidamos las cosas bien, nos duran por mucho más tiempo...

Las bajas temperaturas ya llegaron para quedarse. Para quienes tienen piscina en el patio, llegó el momento de hacer los arreglos necesarios para cerrarlas y darles el mantenimiento apropiado durante la temporada de invierno. Para que no se dañen ni se deterioren por no usarlas en el clima frio, a continuación te compartimos varias opciones de productos que puedes utilizar para cubrirlas o para darle el mantenimiento apropiado al agua.

1. Cobertor de red ovalado para la superficie de la piscina Blue Wave:

Viene en varios tamaños a escoger. Este cobertor elimina el desorden causado por las hojas en descomposición cada otoño. La malla apretada de la red atrapa incluso las hojas más pequeñas.

Para usarla, simplemente coloca la red sobre la cubierta cuando cierres la piscina. Estas redes de protección contra la suciedad están hechas de polietileno tejido duradero y tienen una garantía de 4 años. Este cobertor tienen una superposición de 3 pies adicionales e incluyen un cable para sujetarlo de forma segura sobre la cubierta de la piscina. La malla viene en color negro.

2. Sistema de cierre de piscinas para invierno – GLB Pool:

Sistema de cierre – Contiene todo lo necesario para darle mantenimiento a tu piscina durante el invierno. Compatible con ozono, cloro y bromo. Para piscinas de hasta 24,000 galones.

Este sistema de tres partes elimina los contaminantes con Oxy-Brite, previene el crecimiento de algas con Algimycin Winter Algaecide y brinda protección mineral contra la descamación y la tinción durante los meses de invierno con Sequa-Sol. Algimycin winter algicida es un algicida invernal no espumoso, registrado por la EPA, que mantiene las piscinas libres de algas durante todo el invierno. El tratamiento de choque sin cloro Oxy-brite oxida los contaminantes orgánicos que causan los olores, el agua turbia, la irritación de la piel y los ojos. El agente secuestrante de Sequa-sol contiene hierro, manganeso, cobre y calcio en solución, por lo que estos minerales no reaccionan con otros elementos en el agua.

3. Galón de anticongelante Champion para piscinas – no tóxico:

El anticongelante no tóxico de propilenglicol protege las tuberías de tu piscina de los daños por congelación durante los meses de invierno. Es seguro para todo tipo de plomería. El anticongelante de glicol se puede liberar en la piscina sin ningún riesgo para los nadadores.

Mide el recorrido aproximado de la tubería desde tu sistema de filtración hasta tu piscina para asegurarte de que se uses suficiente anticongelante para proteger adecuadamente la tubería. Luego, simplemente vierte en las tuberías, pero no viertas en la bomba o el sistema de filtración. Un galón de anticongelante para piscinas no tóxicas trata 10 pies de plomería para piscinas.

