3 productos para el dolor de caries por si no puedes ir al dentista

Te brindan un alivio temporero en caso de que no puedas ir al médico...

Tener un dolor de caries es tener uno de los peores dolores que una persona pueda aguantar. En ocasiones puede ser tan fuerte que hasta el hombre más fuerte y valiente no puede aguantarlo. Lamentablemente no todas las personas tienen acceso a un buen seguro médico, o si lo tienen, no les cubre las visitas a un dentista. Si este es tu caso y estás sufriendo por un dolor de caries, o un dolor de dientes; te compartimos alguos productos que puedes usar en casa para calmarlo. De todas maneras, si el dolor persiste o es muy grave, definitivaente debes visitar a un médico antes que pueda complicarse a una infección, y se te salga de las manos.

1. Kit para aliviar el dolor oral instantáneo – DenTek:

El kit de alivio oral del dolor para adultos ofrece una nueva forma sanitaria de alivio del dolor de dientes. Con una botella de benzocaína, 50 aplicadores desechables, un mango de aplicador y un estuche de transporte. Es simple medir una dosis y fácil de aplicar. No tienes que meter los dedos en la boca para aliviar el dolor de muelas persistente y punzante debido a lesiones, caries, o por rechinar los dientes.

Usa el Kit para el alivio rápido y fácil de dolor de dientes, dolor de encías, llagas en la boca, irritación de las encías, aftas, herpes labial, irritación de los aparatos e irritación de la dentadura postiza. El aplicador desechable es la opción de alivio de dolor dental más sanitaria disponible para los consumidores. Úsalo en casa o llévalo contigo a cualquier lado. No siempre puedes visitar a tu dentista de inmediato, especialmente cuando viajas.

2. OralPlus: 100% natural con alivio instantáneo del dolor de dientes:

Tratamiento para enfermedades de las encías, dolor de dientes, gingivitis, úlceras, enfermedad periodontal, abscesos, mal aliento, sangrado de las encías, retroceso de las encías y más.

OralPlus Natural Oral Care es una mezcla completamente natural de hierbas y aceites esenciales. Es un tratamiento periodontal y tratamiento para la enfermedad de las encías que ha demostrado detener y prevenir la gingivitis, sangrado e inflamación de las encías, infecciones, enfermedades de las encías, enfermedad periodontal, absceso, aftas, eliminar la acumulación de sarro y más. OralPlus contiene aceite de almendras, una mezcla especial de aceites esenciales de menta y extractos de plantas que trabajan juntos para restaurar y mejorar la salud de las encías y los dientes al tiempo que proporcionan un alivio instantáneo.

3. Gel de Orajel – Para alivio instantáneo del dolor:

La crema triple medicada Orajel ™ proporciona un alivio instantáneo del dolor para el dolor oral intenso y las encías dolorosas. La fórmula en gel ofrece 3 veces más ingredientes activos que los productos individuales para el dolor oral, para un alivio rápido y específico, y para que puedas dormir bien por la noche.