3 productos para mantener tu mascarilla o tapabocas desinfectada y segura después de usarla

Para mantenerlo seguro y protegido.

Con la nueva normalidad, el uso de tapabocas es indispensable, pero muchas dudas han surgido cuando las personas van a comer o a un espacio abiertos donde te la puedes quitar. ¿Cómo mantener una mascarilla siempre desinfectada y fuera de gérmenes? Te decimos como para que no la metas en el pantalón, bolso o la dejes colgada en una silla. El hacer esto, hace que sea más susceptible a que no estes seguro y no te de la protección necesaria.

1. Optar por una mascarilla que puedas lavar: ayuda a que la puedas usar muchas veces y es más cómoda

El usar una mascarilla reusable tiene más ventajas, pues es más fácil lavarla cuando llegues a casa y además es más amigable con el medio ambiente. Una mascarilla de un solo uso, puede limitar la protección y romperse. Una ventaja de las mascarillas reusables es que muchas están hechas de algodón por lo que no lastiman la piel y aunque haga mucho calor es más fácil de respirar.

Este es un paquete de 2 piezas con 4 filtros. Además, podrás ajustar la parte de la oreja para que no te apriete ni lastime. La mascarilla es preferible que la laves con agua caliente y con jabón.

2. Bolsa de silicon para guardarla y evitar que esté expuesta: mantiene a salvo y segura tu mascarilla ya sea en casa o en algún restaurante

Cuando salgas y ya sea que regreses a casa o estés un lugar al aire libre donde puedas retirarte la mascarilla o tapabocas, evita guardarla y ya. Lleva contigo una bolsa de silicon, así podrás guardarla evitando que se infecte y se deforme. Cada vez que te retires la mascarilla desinfectarla con alcohol en spray y así la puedes guardar en la bolsa resellable.

La bolsa de silicon no guarda olores, es reusable y es difícil de romperse, por lo que ayudas al medio ambiente, evitando usar bolsas y bolsas de plástico.

3. Coloca sanitizante antes y después de guardar tu mascarilla: una manera de desinfectarla rápido

La bolsa de silicon y un sanitizante en spray será los perfectos aliados. Al retirar el tapabocas de tu rostro rocíala de spray para que se mantenga desinfectada dentro de la bolsa de silicón. Ya cuando decidas colocarla de nuevo este totalmente desinfectada. Será una manera de cuidarla y que siempre esté limpia.

A cualquier lugar que vayas y puedas quitarte la mascarilla; podrá estar totalmente segura y desinfectada. Evita doblarla, dejarla en la mesa o en la silla, esto es muy importante. Este alcohol sanitizante lo puedes usar en las manos, superficies y para limpiar algún aparato electrónico.

También te puede interesar: ¿Caída de cabello por estrés? 4 ingredientes que ayudan a frenarlo y fortalecerlo