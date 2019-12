3 productos para una rutina de belleza para piel grasa que minimiza los poros de la piel

Mejora el aspecto de tu piel.

Al tener piel grasa, puede ser que tus poros se noten más y que tengas puntos negros. Los poros no se pueden cerrar, pero si pueden minimizar su apariencia. El tener piel grasa, no es limpiarla hasta que este mate, hay que saber limpiarla y cuidarla, para que no se vuelva más grasa. Una ventaja de la piel grasa, es la piel que tarda más en envejecer. Conoce estos 4 productos para piel grasa.

El ácido salicílico es ideal para pieles grasas y mixtas. Este ácido es un BHA, que se encarga de limpiar y remover toda la suciedad que pueda tapar los poros de la piel. Puedes encontrar limpiadores que tienen 2% de ácido salicílico que se debe alternar su uso. Y este producto tiene 0.5% por lo que es ideal para usarse todos los días, especialmente en las noches para eliminar cualquier suciedad.

Cuando laves tu rostro con este limpiador facial, deja unos segundos el producto en tu piel, pues penetra más y si tienes pequeños brotes de acné ayuda a secarlos.

Es normal que después de un granito o de extraer los puntos negros, tu piel tenga una textura desigual. El usar un tónico ácido glicólico ayuda a mejorar el tono de la piel, elimina las manchas más rápido, minimiza los poros y le da brillo natural a la piel. Este se puede de usar en un pad de algodón después de lavar tu rostro.

Si nunca has usado ácidos puede picar un poco, pero es totalmente normal. Se debe de usar solo en las noches y al día siguiente usar bloqueador pues tu piel es más fotosensible.

La niacinamida es una vitamina que tiene antioxidantes y extractos de plantas, que ayudan a hidratar la piel, eliminar manchas y que también es un producto antiedad. La niacinamida puede ser usada en cualquier tipo de piel y ya sea en la noche o la mañana. Es un serum muy ligero, que sentirás la piel hidratada y sin sentirla pesada.

La niacinamida no se lleva muy bien con el ácido glicólico, así que el niacinamida lo puedes usar en la mañana y el ácido glicólico por las noches. En un mes podrás ver la diferencia de tu pie. Recuerda que es importante no sobre lavarla ni exfoliarla.

