3 productos que ayudan a desvanecer las manchas en la cara por el sol

Mejora el estado de la piel.

Las manchas por el sol, pueden resultar muy difícil de eliminar. Hay ingredientes que ayudan a eliminar esa hiperpigmentación y mejorar la barrera cutánea de la piel, incluso pueden suavizar ciertas líneas de expresión. Si tus manchas son muy profundas, debes de tener paciencia, depende del daño es el tiempo que puede demorar. Y, siempre usa bloqueador solar, aunque estés en casa, esté nevando o muy nublado. Los rayos del sol, son dañinos para la piel y hace que envejezcas más rápido, además evitará que tu piel se siga dañando.

El retinol, es un ingrediente que puede suavizar las arrugas, eliminar la hiperpigmentación, controlar el acné y mejorar la apariencia para los poros. El retinol no solo es para pieles maduras, puede ser usado en pieles jóvenes. El retinol es un ingrediente muy fuerte, pero esta es una opción más suave que tiene ceramidas, niacinamida y extracto de raíz de regaliz. Haciéndolo una opción mucha más suave sin irritar.

El retinol puede eliminar manchas de la piel por sol, sean profundas o muy superficiales. Esta opción de Cerave es muy suave, por lo que si más adelante puedas usar retinol con concentraciones más fuertes, ya no será tan irritante en tu piel.

Otro ingrediente excelente para eliminar manchas solares es la rosa mosqueta. Contiene altos niveles de ácidos grasos que ayudan a restaurar los daños en la piel. Es un aceite que ayudará a mejorar la barrera cutánea y con esto poco a poco eliminar las manchas, cicatrices, marcas de acné y suavizar las arrugas. Este aceite no tapa los poros, ni deja tu piel pesada.

Este aceite también puede eliminar manchas en las manos por el sol. Cuando lo apliques hazlo con palmaditas y siempre de manera suave. El aceite de rosa mosqueta no tiene ninguna contradicción al combinarse con ácidos, vitamina C o retinol.

El ácido láctico es un exfoliante, que ayuda a renovar la piel. Se encarga de mejorar la textura, limpiar los poros, eliminar manchas, evita que tengas brotes, reafirma y suaviza la piel. Al usar este suero exfoliante una vez por semana podrá ir mejorando la piel de las manchas solares. Es normal que cuando lo apliques al principio sientas un ligero cosquilleo, pues es un exfoliante químico muy suave. Tiene una contratación muy baja, por lo que es ideal para pieles maduras y jóvenes.

Siempre se debe de usar en las noches y no lo debes enjugar. No olvides usar tu bloqueador todos los días. Pues aunque te ayude eliminar manchas por el sol, si no proteges tu piel seguirá el daño.

