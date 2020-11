3 productos que ayudarán a que tus poros en la zona T luzcan cerrados con y sin maquillaje

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los poros desafortunadamente no se pueden cerrar, pues no son un muslo que abre y cierra, pero los poros si se pueden minimizar y lograr que tu piel tenga una textura pareja ya sea que apliques maquillaje o no. Estos son unos productos para minimizar los poros que se encargan de poder preparar la piel y además que controlar la secreción de sebo para que te dure más el maquillaje y no tape los poros provocando puntos negros o comedones.

La niacinamida es un componente que ayudará a reducir la apariencia de tus poros y a que luzcan pequeños, además que ayuda a mejorar la textura de la piel para que luzca uniforme. Si eres de piel grasa, la niacinamida y el zinc puede controlar la producción de sebo y que tu rostro no luzca ese brillo facial. Si eres de piel normal o mixta, ayudará a hidratar, prevenir inflamación y minimizar tus poros.

Este suero puede ser usado en cualquier tipo de pieles y se puede usar de día o de noche. Un ingrediente para preparar la piel antes del maquillaje.

Esta es una crema para usarse antes del maquillaje, se encarga de poder reducir minimizar los poros, reducir el brillo, controlar el sebo e incluso la exfolia suavemente para que otros productos no tapen tus poros en la zona T, que es la nariz, frente y en algunos casos las mejillas pueden tener las poros abiertos.

Es un producto que se recomienda solo usar ese día para que sea que uses maquillaje o no, pues prepara la piel. Esta crema no seca la piel, solo se encarga de moderar el brillo sin desbalancear el pH de la piel.

Después de preparar tu piel para el maquillaje, aplica este primer que podrá difuminar imperfecciones y podrá minimizar tus poros, para que al momento de aplicar el maquillaje la base luzca pareja. Es un primer a base de agua que es muy ligera para las pieles grasas.

Aplica unas gotas y después deja que asiente unos minutos y después continua con tu maquillaje. Es una manera de minimizar los poros de la zona T y lucir una piel sin imperfecciones.

