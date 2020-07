3 productos que bloquean el DHT para acelerar el crecimiento del cabello

Estos productos pueden reducir la caída del cabello.

La dihidrotestosterona o mejor conocida como DHT es una hormona que se deriva de la testosterona, que existe en hombres y en mujeres. Pero, el DHT puede hacerte susceptible a que el cabello crezca quebradizo, no tenga elasticidad y sea muy débil. Lo que hace la hormona DHT, es que reduce los ciclos de folículos capilares, en lugar de incentivar el crecimiento hace que tarden en crecer nuevos cabellos y se caigan. Hay una gran diversidad de productos que bloquean esta hormona, para que no afecte el ciclo del crecimiento del cabello y no padezcas de caída de cabello.

Aunque es más común que hombres experimenten esta caída, no quiere decir que las mujeres no pueden experimentar este tipo de problema.

Este shampoo contiene enzimas que se encargan de bloquear la hormona DHT. Añade ingrediente como té verde, zinc, vitamina E, aceite de jojoba, keratina, colágeno y vitamina B. Etos ingredientes ayudan a incentivar el crecimiento, mejorar la circulación, el metabolismo celular, le da proteínas al cabello y fuerza a los folículos piloso; para evitar que el pelo que nazca sea débil y susceptible a la caída. Es un shampoo que puede ser usado por hombres y mujeres.

Este shampoo DHT, debes de usarlo de manera constante. No laves tu cabello diariamente, esto puede favorecer el adelgazamiento del pelo.

Los tratamientos tópicos también son una excelente manera de incentivar el crecimiento y bloquear la hormona dihidrotestosterona. La melatonina, además de ayudar a dormir, puede frenar la caída del cabello y darle más densidad y fuerza. Este suero de melatonina ayudará a evitar la inflamación del cuero cabelludo y hacer que los folículos pilosos estimulen el crecimiento y no se vea afectado su ciclo. Se debe de aplicar 2 ml en las áreas donde veas menor crecimiento o puede ser en todo el cuero cabelludo.

Para un mayor cuidado de tu cabello, evita cepillarlo cuando esta mojado ni lo frotes con una toalla, esto lo troza y lo hace más débil. Y, opta por no teñirlo por unos meses.

Si notas ya mucho debilitamiento es necesario que hagas un tratamiento para la caída del cabello. Los suplementos que bloquean la hormona dihidrotestosterona son una manera de completar un tratamiento. Este suplemento contienen vitaminas, minerales y productos naturales que aportan al cabello fuerza, incentiva el crecimiento, cuida el pH del cuero cabelludo. Asimismo mejora la circulación para mejorar el estado de los folículos pilosos, da mayor resistencia, elasticidad e incluso puede controlar la secreción de sebo por su contenido de zinc y té verde.

Para ver resultados en suplementos es necesario que seas constante, puedes notar resultados hasta en 3 meses. Se deben de consumir dos cápsulas diariamente, este bote servirá para 30 días de tratamiento para la caída del cabello.

También te puede interesar: 3 razones por la que los hombres deben consumir ácido fólico