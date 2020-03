3 productos que pueden prevenir infecciones urinarias en hombres y mujeres

Cuida del tracto urinario para prevenir infecciones.

Tener diferentes parejas sexuales, cambios hormonales, usar productos para el cuidado vaginal con mucha fragancia, tomar antibióticos o anticonceptivos son solo alguna de las razones por las que se pueden presentar las infecciones urinarias en hombres y mujeres.

Hay varios productos que pueden prevenir las infecciones urinarias, además de algunas recomendaciones para que tener mayor efecto: siempre orinar después de tener relaciones sexuales, evitar retener la orina por mucho tiempo, limpiar de adelante hacia atrás, evitar productos íntimos con mucho aroma como jabones, lubricantes e incluso condones.

El consumir arándano ayuda a que las bacterias no se adhieran a tu tracto urinario y con esto no se produzca una infección. Lo ideal es que busques una opción sin tanta azúcar, para poder absorber todos sus nutrientes. Estas cápsulas de concentrado de arándano pueden ayudarte después de consumir antibióticos, un desbalance hormonal, en la menopausia o cuándo comiences a sentir molestias.

El arándano también puede mejorar la salud de tu hígado al tener vitamina C, E y K, además de fibra y manganeso. Son libres de azúcar añadido y te puede limpiar el hígado y riñones. Una alternativa para usar continuamente y prevenir enfermedades.

Especialmente después de terminar un tratamiento médico, es indispensable que consumas probióticos. Muchas medicinas quitan enfermedades, pero también quitan la flora y todas las bacterias buenas en tu organismo. Los probióticos pueden prevenir infección urinarias pues cuidan y almacenan bacterias buenas en tu organismo y en la flora intestinal. Al tener bacterias buenas en tu intestino ayudará a que no se presenten infecciones urinarias.

Notarás como tu salud digestiva también mejora y previene inflamaciones. Consume probióticos al menos un mes después de un tratamiento médico, ayudará a mejorar la digestión, absorber mejor los nutrientes, prevenir estreñimiento e infecciones.

Además de que la vitamina C protege el sistema inmune y puede mejorar la producción de colágeno en el cuerpo, otra de las ventajas de la vitamina C es que pueden matar las bacterias que se almacenan en el tracto urinario. La vitamina C te ayudará a prevenir estas infecciones urinarias, a prevenir enfermedades respiratorias y cuidar la piel del envejecimiento prematuro. Un suplemento completo que tiene diversos beneficios en tu organismo.

Este suplemento de vitamina C es como un extracto gelatinoso, que se debe de colocar con un poco de agua. No necesita refrigeración debes de guardarlo lejos de la luz solar y de lugares húmedos.

