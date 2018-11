3 productos que te ayudarán en la recuperación después de una cirugía plástica de aumento de senos

"El aumento de senos es una cirugía que produce gratificación inmediata"

La etapa de ser madre es espectacular, pero conlleva muchos cambios en nuestros cuerpo, de los que a veces no podemos recuperarnos completamente. Más allá de las dietas y ejercicios, no deberíamos sentir cargo de conciencia por buscar otras opciones para mejorar nuestra apariencia. Hoy en día, una cirugía estética de los senos, más que un lujo, es una alternativa real para recuperar nuestra figura y confianza.

El cirujano plástico, Dr. Boris Mordkovich, nos explicó que “toda mujer que quiera volver a tener el contorno de sus senos porque haya perdido el volumen, o se le haya estirado la piel debido a la lactancia o nacimiento de un hijo, es una candidata perfecta, siempre que no tenga alguna contra-indicación medica.” También, nos dijo que no hay tiempo ideal o específico para que una mujer se someta a un aumento de senos después de dar a luz, pero que él prefiere que su paciente termine el periodo de lactancia completamente para luego operar.

El primer paso es romper el hielo, como lo hice yo, e ir a una consulta con el cirujano. El Dr. Boris Mordkovich nos contestó todas nuestras preguntas, tomó medidas, y nos orientó sobre las diferentes alternativas de implantes que él recomienda. La recomendación, del doctor son los implantes rellenos de gel de silicona porque se sienten y lucen más suaves y naturales. También nos explicó que los implantes con exterior de silicona, pero rellenos de solución salina son muy populares.

Al final del día somos nosotras las pacientes las que tomamos la desición sobre lo que queremos en nuestro cuerpo. Una vez establecida la fecha y disponibilidad del hospital, la cirugía dura aproximadamente una hora y media, y usualmente la paciente se va del hospital el mismo día del procedimiento.

“El aumento de senos es una cirugía que produce gratificación inmediata”, nos dijo el Dr. Mordkovich. Pero los resultados finales se pueden ver aproximadamente dentro de 3 a 6 meses porque los implantes necesitan tiempopara acomodarse.

Después de un aumento de senos, la recomendación general es no hacer ejercicios para el torso conocido como “upper body”, y nada de cargar a los niños dentro de 4 a 6 semanas. La paciente no debe guiar en unas dos semanas, pero fuera de eso no debería tener limitaciones.

El mensaje final de Dr. Boris Mordkovich a cualquier mujer que desee mejorar su apariencia mediante un aumento de senos, es buscar información y hacer investigación en la internet sobre este tipo de operación.

Además debe buscar a un doctor en el que confie, que se sienta cómoda y le brinde seguridad. Haz todas las preguntas necesarias para aclarar sus dudas; y mira fotos del antes y el después de operaciones previas. Finalmente, recuerda que no hay nada malo en buscar mejorar como lucimos y como nos sentimos con nuestros cuerpos.

Ahora te presento algunos productos que te van a ayudar a recuperarte luego de tu aumento de senos:

1. Sostén deportivo Nike Women’s Swoosh:

Este sujetador deportivo Nike para mujer usa un ajuste de comprensión que proporciona soporte efectivo para una variedad de actividades.

2. Sostén deportivo Fittin Racerback:

Utiliza un cómodo sujetador como este, que puede ser usado todo el día con extra soporte en la espalda.

3. Manteca de Cacao:

La manteca de cacao orgánico sin refinar ayuda a que la piel esté libre de estrías y cicatrices con su uso contínuo.

Créditos: Dr. Boris Mordkovich

http://www.crosshudsonmd.com

520 SYLVAN AVE. SUITE 202

ENGLEWOOD CLIFFS, NJ 07632

(201) 751-9490

Artículo por: Haydeé Rosario, colaboradora de la sección Guía de Compras

www.madrededos.com

@madrededostv