3 productos que usa la congresista Alexandria Ocasio-Cortez para prevenir las arrugas y tener una piel sin imperfecciones

Conoce el skincare de AOC que la mantiene libre de arrugas.

Alexandria Ocasio-Cortez es la congresista más joven y que sin duda lucha por los derechos de miles de hispanos. Con tan solo 30 años, se ha vuelto muy popular al dar a conocer cómo se maquilla e incluso que renta su ropa, para prevenir costos altos y hacer algo por el medio ambiente. AOC compartió su rutina de belleza y maquillaje en una importante revista de moda. Incluso su el tono de su famoso labial rojo, que la hace sentirse segura; pues expresó que maquillarse y cuidar tu piel, es una manera de amarte y consentirte.

AOC comparte que le gusta hidratar la piel, y lo que hace es aplicar un tónico hidratante justo después de lavar su rostro. Este tónico se encarga de poder hidratar, nutrir, cuidar el pH y poder darle un brillo natural. Es ideal para todo tipo de piel y al hidratar la piel, ayuda a que la piel no tenga falta de nutrientes que puedan provocar arrugas.

Para aplicar un tónico lo puedes en una almohadilla de algodón o aplicarlo en las palmas de las manos. Este producto en la rutina del skincare de Alexandria Ocasio-Cortez le ayuda a prevenir deshidratación y tener una piel más suave.

Esta crema antioxidante puede cuidar de los rayos solares y sellar esa hidratación durante todo el día. Principalmente contiene vitamina C, ácido ferúlico y cúrcuma que ayudan a mantener la piel libre de arrugas e imperfecciones. Es ideal para usarse en el día, pues la vitamina C crea una protección en tu piel, para prevenir manchas, rojeces y arrugas. AOC lo aplica diariamente en la piel, y sin duda funciona, pues tiene una piel suave y sin manchas.

Esta crema para arrugas es ideal para todo tipo de pieles, aunque tiene protección solar, no es suficiente para cuidar la piel. Es necesario otro bloqueador solar.

Alexandria Ocasio-Cortez comparte que usa diariamente y reaplica este bloqueador solar. Es un bloqueador solar ideal para pieles oscuras, pues no deja una capa blanca y no es pesada. Tiene una constancia líquida que no dejará bolitas ni arruina el maquillaje en su replicación. El uso de bloqueador solar sin duda evitará las arrugas prematuras y, que debe ser usado siempre sin importar la edad o el tono de piel.

El sol es uno de los factores que hace que las arrugas aparezcan, pues reduce la producción de colágeno y daña la epidermis. AOC tiene una piel hermosa, y sin duda usa producto de skincare con excelentes resultados.

