3 productos raros pero muy efectivos para blanquear los dientes

Podrás lucir unos dientes blancos y sanos, sin ir al dentista.

Para tener unos dientes blancos y relucientes no hace falta gastar una fortuna en tratamientos y pastas dentales especiales. Ya que existen productos bastante económicos que te pueden ayudar a obtener los mismos resultados, pero sin gastar mucho dinero. Por ejemplo, el carbón activo y la arcilla de bentonita te pueden ayudar a blanquear los dientes fácilmente. A continuación te presento algunos productos raros, pero que estan diseñados para blanquear los dientes de forma efectiva.

Este producto contiene coco y carbón para blanquear los dientes de forma natural, sin utilizar productos químicos. Las ventajas de utilizar carbón activo es que este absorbe todas las impurezas como la placa y bacterias, para que así sea más fácil de eliminarlas. El carbón activo Sagano te puede ayudar a remover las manchas de los dientes causadas por el té, café y otras comidas.

Para que este producto pueda remover las manchas de los dientes solo tienes que aplicar una pequeña cantidad a tu pasta dental todos los días. También puedes utilizar el producto como mascarilla facial para eliminar las impurezas del rostro. El carbón activo Sagano tiene un costo de $5.99.

La pasta dental The Dirt contiene canela y minerales como: calcio, magnesio, potasio, fósforo, hierro, sodio, azufre y carbono. Con estos minerales la pasta te puede ayudar a blanquear los dientes y mantener tus encías saludables. Además, contiene aceite de coco y arcilla de bentonita para desintoxicar los dientes y blanquearlos efectivamente sin dañar el esmalte. Solo necesitas utilizar una pequeña cantidad de la pasta para cepillar y blanquear los dientes. La pasta The Dirt de 150 gramos tiene un costo de $14.92.

3. Max Foam – Espuma de peróxido

El peróxido de hidrógeno es muy efectivo para blanquear los dientes, sin embargo puede provocar sensibilidad en las encías y dañar el esmalte si no se utiliza adecuadamente. No obstante puedes utilizar productos como Max Foam que contienen peróxido, pero no dañan los dientes. Ya que su fórmula está hecha para dientes sensibles y contiene menta para que tenga un sabor más agradable. El foam lo debes dejar por menos de un minuto en los dientes y luego enjuagarlo, para que si puedas ir eliminando las manchas de tus dientes. Max Foam tiene un precio de de $12.95.

Te puede interesar: Los mejores bolsos Victoria’s Secret por menos de $35