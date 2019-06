3 razones por las que debes usar un protector solar para el cabello

Cuida tu cabello de los dañinos rayos del sol.

Los rayos del sol pueden ser super dañinos para tu cabello y más aún si lo tiñes. Pues el sol acaba con la keratina natural del cabello, lo rompe, seca y hasta lo hace más crespo. El usar un protector solar para el pelo, evita a que tu pelo tenga daños severos. Te damos 3 razones para que comiences a usar un protector solar y te sorprendes del cambio que puedes ver en tu pelo.

La keratina natural del cabello, se puede dañar por los rayos del sol, pues lo que hacen es que al exponerse a las altas temperaturas. Si tienes teñido tu pelo, el sol puede acortar la vida del color. Usar un protector solar, ayuda a que las proteínas naturales del cabello no se dañen, te dure el color del cabello por más semanas y si no te lo tiñes, también ayuda a que no se queme.

Este bloqueador se debe de aplicar de preferencia en cabello húmedo y peinar como costumbre. Es muy fácil de aplicar y no necesitas de horas para aplicarlo. Este protector solar para el cabello tiene 84% de satisfacción.

Si no usas muchos tintes o productos de calor y notas miles de puntas abiertas, el sol puede ser una de las razones por las que tienes puntas abiertas y mucha orzuela. Pues los intensos rayos del sol, pueden quebrar el cabello. Aplicar un protector solar para el pelo evita que tu pelo se vuelva débil y quebradizo.

Este es uno de los mejores productos para proteger el pelo del sol, pues es un spray que se puede rociar en pelo húmedo o seco y se debe de aplicar en toda la longitud de tu pelo. Tiene 4 estrellas.

El proteger el cabello del sol, ayuda a que tu cabello no retenga tan humedad y con esto no tengas un frizz muy intenso. En particular este protector solar ayuda al crecimiento del cabello y lo nutre, por su contenido de vitamina E, jojoba y abedul blanco. Es perfecto para cuidar cualquier tipo de cabello sin importar si está teñido o no.

Este protector solar no tiene parabenos ni sulfatos, por lo que cuidará a tu cabello desde la raíz. Después de su uso notarás los cambios en tu cabello. Tiene un 66% de satisfacción.

