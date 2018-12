3 relojes inteligentes con los que podrás mantener controlado tu ritmo cardíaco

Aprovecha las tendencias tecnológicas para cuidar de tu salud.

La tecnología siempre está avanzando para brindarnos mejores y más sofisticados dispositivos que podemos sumar a nuestra vida diaria y que nos ayudan con un sinfín de tareas y funciones. En este sentido, muchos de los avances tecnológicos no solo funcionan para nuestro trabajo o entretenimiento, muchos también nos ayudan a controlar nuestra salud. Este es el caso de los smartwatch que disponen de control del ritmo cardíaco, la cual es una herramienta que nos puede ayudar a controlar nuestra salud y bienestar. Dale un vistazo a estos modelos:

1. FitBit Alta HR

Este smartwatch cuenta con una correa resistente de silicona para un mejor desempeño. Tiene una batería de 7 días de duración y te permite controlar tus pasos, ritmo cardíaco, calorías quemadas y también recibir información de las notificaciones de tu celular.

Este ligero reloj inteligente es perfecto para llevarlo al gimnasio y usarlo en el día a día. Si eres de las personas que les gusta mantener su salud controlada, este es un dispositivo que debes tener.

2. MorePro: Health Tracker a prueba de agua

Este dispositivo de rastreo de salud cuenta con una correa de silicona y una pantalla a color de 1 pulgada. Se sincroniza con tu celular y puede enviar información en vivo sobre el ritmo cardíaco, presión sanguínea, calorías quemadas, distancia recorrida y mucho más.

Para lo aficionados al deporte o los atletas de fin de semana, este reloj es el accesorio ideal para llevar un registro de todas las actividades realizadas. Además, por ser resistente al agua, también puedes usarlo en sesiones de natación.

3. Gokoo: Smartwatch de estilo casual

Con un diseño estilizado y una correa de cuero, este smartwatch tiene una apariencia diferente y muy adecuada para usarlo en el día a día. Entre sus funciones se encuentra un podómetro, medidor de ritmo cardíaco, monitor de sueño, alarma, control de sedentarismo y recordatorio de notificaciones.

Este reloj es el accesorio ideal para aquellas personas que no llevan un estilo deportivo, pero que igualmente quieren mantener un control de su salud. Con una amplia gama de funciones y aplicabilidades, este es un dispositivo que debes tener en todo momento.

