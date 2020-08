3 remedios para frenar los hongos en las uñas de los pies

Cuidado Personal

Ten uñas saludables libres de hongos.

Desafortunadamente contraer hongos en las uñas de los pies puede ser muy fácil. Para prevenir y frenar los hongos siempre deja respirar tus pies después de la ducha o que estén mojados. El que estén húmedos y coloques calcetines hace que se produzca más humedad. Opta por zapatos cómodos y que tu piel pueda respirar. El calzado de plástico puede afectar la salud de tus pies. Siempre ten utensilios individuales para el cuidado de tus uñas. Estos son 3 remedios para frenar los hongos en las uñas, que son naturales y cero abrasivos.

Sin duda los aceites son un excelente remedio para frenar los hongos. Esto es porque son antibacterianos, antifúngicos y antibacterianos. No solo podrá eliminar el hongo, sino que evitará que se propague a otras uñas y puede ayudarte a no tener piel de atleta. El aceite de árbol de té y el aceite de orégano, son excelentes opciones que no son abrasivas. Pero, si podrá eliminar el hongo de raíz.

Este es un tipo de esmalte que debes de colocar en todas las uñas e incluso en la cutícula. No compartas este producto, pues el cuidado de las uñas, debe de ser único y muy estricto para prevenir más hongos.

La caléndula es una planta que tiene excelentes beneficios tanto para la piel como para las uñas. Una pomada, crema o ungüento de caléndula puede ayudar aliviar las infecciones, el pie de atleta y frenar los hongos en las uñas de los pies y de las manos. Este remedio para frenar los hongos de las uñas, es una manera natural y sin ser abrasivo con tu piel. Esta crema antimicótica contiene sábila, árnica, cúrcuma y extracto de pomelo que harán que tus uñas estén menos amarillas y sin hongos.

Uno de los beneficios de la caléndula es que regenera la piel y estimula la producción de colágeno. Con un uso continuo, este remedio para frenar los hongos serán tú mejor aliado.

Algunos tratamientos para los hongos en las uñas, pueden ser muy abrasivos que rompen y las debilitan. El aceite de manuka es un antifúngico y antimicrobiano que pueden aliviar y desinflamar. El aceite de miel manuka es un remedio para frenar los hongos en las uñas que podrá deshacer y eliminar las bacterias, pues penetra en diversas capas de la piel.

El aceite de miel manuka lo puedes encontrar en ungüento o en aceite. Aplica todos los días y deja que tu pie o manos estén ventilados por varias horas antes de cubrir.

