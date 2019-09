3 shampoo para las canas y no te pintes tanto el pelo

Tapa las canas con un shampoo.

Si ya no quieres teñir más tu cabello o pequeñas canas comienzan aparecer, buscamos shampoos para las canas en casi cualquier tono de pelo. El usar un shampoo para las canas, ayuda a hidratar, cubrir y acondicionar tu cabello. Recuerda que con los meses podrás ver resultados rápidos, pero es importante ser constante. Estos 3 shampoos para las canas, puede ser usado por hombres y mujeres.

1. Klorane: ayuda a matizar las canas en cabellos rubios

Este shampoo para las canas, es ideal para cabellos rubios o muy claros, lo que hace es que añade reflejos en tu cabello rubio, creando cintas rubias en tu cabello para que las canas no se noten y que las canas no tengan ese tono amarillo que las hace resaltar. Este shampoo puede matizar las canas además le da volumen, brillo y cuida la fibra capilar para que no se debilite el cabello.

Este shampoo para las canas no tiene parabenos, sulfatos o siliconas. Ayudará a nutrir el cabello que ya está muy teñido.

2. Punky: shampoo para canas que da color potente en cada lavada

Si eres de los hombres o mujeres que tiene un tono café o cobrizo, este shampoo pintar el cabello para cubrir las canas ayuda a darle color en cada lavada. Esto ayudará a cubrir las canas para que no tengas qué pintarte el pelo cada semana. Este shampoo también tiene acondicionador contiene ingredientes como proteína vegetal, quinua hidrolizada, manteca de karité para cuidar el pelo y evitar que se reseque.

Hay varios tonos en este shampoo para cubrir las canas. Hay tonos fríos por si eres muy conservador. Este shampoo para las canas ayuda acondicionar, darle hidratación, brillo y que tengas un color más duradero.

3. Bio Green Roots: para las cabelleras negras para tapar las canas

Este shampoo para las canas, es que para cabelleras negras, pues en cada aplicación cubre las canas. Puede ser aplicado por hombres y mujeres, debes de dejarlo actuar por 15 minutos para que el pigmento pueda penetrar en tu cabello. Es importante que leas las instrucciones pues 2 botellas las que vienen en su interior, uno de pigmento y otro para lavar.

Lo mejor es que este shampoo para las canas no tiene amoniaco así que no dañara tu cabello. Lo puedes aplicar 2 o 3 veces por semana para tapar las canas y no dañes tu cabello con tantos tintes.

