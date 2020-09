3 shampoos con keratina que reparan, alisan y controlan el frizz del cabello

Cabello

Recupera la salud de tu cabello con un shampoo de keratina.

La keratina es la proteína que constituye el cabello, con la edad, los tintes, productos y otros factores puede afectar y provocar un cabello maltratado y seco. La keratina ayuda a suavizar las células, para que las cutículas logren que el cabello sea más brillante, alisado y libre de frizz. Una manera de aportar queratina al cabello es por medio de un shampoo. Es primordial la keratina en todos los cabellos, les dará movimientos y algunos los podrá alisar.

Este shampoo sin sal para keratina ayuda a nutrirte de manera intensa, lo nutre y humecta para poder prevenir el frizz y la resequedad. Este shampoo de keratina puede reparar el daño que se haya hecho por productos térmicos, tintes o shampoos con sulfatos, gracias a sus aminoácidos para poderlo reestructurar. Si tienes un cabello muy rizado no será liso de la noche a la mañana, solo le dará más movimiento.

Si ya tienes un tratamiento de keratina puedes usar este shampoo sin sal para keratina para poder aumentar la durabilidad del tratamiento.

Este shampoo con keratina tiene aceite de argán para poder dar más aminoácidos, proteínas y vitaminas para reestructurar el cabello. Este shampoo con keratina previene la rotura, da elasticidad, proporciona humectación para acabar con el frizz y cuida el pH del cuero cabelludo. Al tener humectación e hidratación será más fácil que tu cabello tenga movimiento, este alisado, no se enrede y sea más fuerte.

Un shampoo con keratina es apto para cabellos secos, decolorados y maltratados. Será una forma de darle proteínas para que esté sano y más largo.

Nuestro cabello necesita de keratina para que esté suave, libre de rotura con elasticidad y sin frizz. Un shampoo con keratina es proporcionarle proteínas y aminoácidos al cabello para que se recupere poco a poco. No importa si nunca has tenido tu cabello o si tienes tratamiento de keratina. Un shampoo con keratina ayudará a que sea más resistente y no sean tan susceptibles a las puntas abiertas e incluso caída del cabello.

Puede ser aplicado en cabellos teñidos, cabellos con canas o cabellos vírgenes y es una opción libre de sulfatos y parabenos. Un shampoo que ayudará a que se recupere mucho más rápido tu cabello.

