3 snacks para tu dieta con menos de 100 calorías

¡Para la salud tuya y la de los tuyos!

¿Qué es lo que comes cuando tienes una antojo? Seguramente lo que sea que te quite el hambre y que tengas a mano, sin importar si es saludable o no. El problema está ahí… Si no te puedes controlar y eliges cualquier cosa, podrías estar ingiriendo demasiadas calorías, y otras cosas que para nada te benefician en la salud, y mucho menos para bajar de peso.

Para hacerte la vida más fácil y el proceso de bajar de peso, te daremos aquí algunas ideas de snacks con menos de 100 calorías con los nutrientes que realmente necesitas.

Disfruta de estos snacks con menos de 100 calorías y no pasarás hambre…

1. StarKist Tuna:

Cortes selectos de atún premium sazonados con pimientos picantes, cebollas dulces y un delicioso condimento al estilo asiático. Con menos de 100 calorías por bolsa de servicio individual. Viene en diferentes sabores a escoger.

Este atún sirve para añadir a una ensalada para almorzar o para tu sándwich; incluso es perfecto para comer directamente de la bolsa. Están dentro de los Top 45 más vendidos en Amazon.

2. Cashew Luv:

Snack Beef-Bites de chocolate negro con miel cruda Luv Superfoods ™ viene con ingredientes de superalimento cuidadosamente preparados a fuego lento, preservando la biodisponibilidad de sus nutrientes vitales y antioxidantes. El principal ingrediente es el cacao crudo. Viene en otros sabores adicionales a escoger.

Los chocolates sin procesar Luv Superfoods ™ te harán disfrutar de las crujientes semillas de chía, calabaza, girasol y cáñamo y las bayas de goji masticables infundidas en la miel endulzada con rico chocolate negro. Estos ingredientes son conocidos por aumentar la energía, el estado de alerta, la creatividad y mejorar el estado de ánimo. La investigación muestra que estos ingredientes también benefician al corazón, el sistema inmunológico, la circulación, la digestión, los niveles de energía, la piel saludable e incluso reducen los antojos ayudando con la pérdida de peso.

3. That’s It Black Bean & Peas Veggie Bars:

Este producto es una barra de snack veggie. Los guisantes sazonados y los frijoles negros que contiene incluyen 4 g de proteína y 4 g de fibra, que te mantendrá lleno y te dará energía.

Estas barras de 90 calorías están cargadas naturalmente con vitaminas A, B, C y E. Se encuentra entre los Top 50 más vendidos en Amazon.