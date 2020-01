3 sueros de péptidos con cobre que brindan elasticidad y mejoran el aspecto de la piel

Luce una piel sin arrugas.

Los péptidos de cobre pueden hacer que tu piel no tenga arrugas, se vea lisa y tenga una textura uniforme. El colágeno y elastina trabajan en conjunto con el cobre para que las textura de la piel sea mucho mejor. Hay sueros de péptidos con cobre que proporcionan una hidratación, incrementar la producción de colágeno y previene la formación de arrugas.

1. Watts Beauty: regenera la piel para mejorar la textura

Este suero tiene una familia de péptidos llamada Matrixyl, que en conjunto con el cobre se encarga de estimular la producción de colágeno, mejora la textura de la piel, da firmeza, acelera la cicatrización y regenera la piel. Además contiene ácido hialurónico para dar hidratación total.

Este suero no se debe de combinar con vitamina C, retinol o algún ácido. Haz un uso alterno si tienes estos sueros con estos ingredientes. No olvides colocar en pecho y manos, pues es donde tienden a salir arrugas más rápido.

2. MYM: estimula la producción de colágeno

Este suero contiene 3 ingredientes principales ideales para las pieles maduras contiene péptidos de cobre, arginina y células madres de manzana. En conjunto pueden mejorar la textura de la piel incluyendo estrías, cicatrices o arrugas. Mejora la elasticidad de la piel y ayuda a hidratarla para prevenir irritaciones o líneas finas de expresión.

Mejora el tono de la piel, eliminando poco a poco las manchas solares. Si tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo puedes colocar unas gotas para mejorar su cicatrización.

3. The Ordinary: da hidratación y repara la piel ideales para pieles jóvenes

Uno de los sueros de péptidos con cobre más populares son los The Ordinary. Ideal para pieles muy secas y deshidratadas, pues aunque funciona perfecto para las arrugas, ayuda a darle esa hidratación y nutrientes a tu piel. Este suero de péptidos con cobre tiene 2 combinaciones de péptidos que ayudan a estimular más el colágeno y prevenir las arrugas a temprana edad.

Si nunca haz usado un suero para las arrugas, este puede ser un excelente comienzo. Ayuda a hidratar y reparar la piel desde la capa más profunda.

