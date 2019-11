3 sueros faciales para mujeres de 30 años o más prevenir arrugas

Sueros faciales que pueden prevenir las arrugas.

Es importante que sin importar tu tipo de piel ni edad, cuides tu rostro, pues con la edad verás cómo las arrugas tardan en aparecer si tienes un cuidado especial prematuro. Estos sueros para las arrugas, se encargan no solo de dar elasticidad y mejorar el colágeno en tu piel, también de hidratar, mejorar la textura y tono. No olvides usar protector solar, pues el sol es uno de los principales enemigos de la piel, los rayos del sol acaban el colágeno de la piel y aparecen manchas que serán muy difíciles de eliminar.

1. Teami: suero de vitamina C y colágeno que da humectación y humedad al rostro

Al llegar a los 30 la piel cambia, pues el colágeno comienza a disminuir considerablemente y pueden comenzar aparecer manchas por no tener una rutina adecuada, entre otros problemas. Un suero con vitamina C ayudará a que se pueda regenerar la piel, tengas una mejor textura, tono y la hiperpigmentación del rostro disminuya.

La vitamina C es una vitamina muy inestable, pues su concentrado con el sol, la humedad y la temperatura se puede oxidar, en cuestión de semanas. Esta marca combina colageno, acido hialurónico y vitamina C aunque no es tan potente. Ayudará a prevenir arrugas, darle hidratación y humedad, además de protegerla de los radicales libres.

2. Microderm GLO: lleno de péptidos, una proteína que aumenta la producción natural del colágeno

Si ya empiezas a notar unas líneas de expresión o nunca haz aplicado nada antes en tu rostro, este es un suero lleno de péptidos. Esto quiere decir que es un suero que aumenta la producción de colágeno, pues son proteínas que conforman el colágeno. Este suero será de gran ayuda para hidratar y prevenir. Sus principales ingredientes son té verde, aloe vera, madreselva y ácido hialurónico. Perfectos para pieles maduras.

Es un suero para las arrugas ideal para la piel grasa o mixta, pues de una concentración muy ligera e hidratante. Lo puedes usar de mañana y noche, pero es importante que seas constante para notar los resultados. Siempre mantén lejos lejos de los rayos solares.

3. Vichy: un exquisito suero de ácido hialurónico concentrado encargado de hidratar

Las arrugas también puede ser sinónimo que tu piel no está lo suficientemente hidratada, y por eso comienza a envejecer. Este es un booster que lo puedes usar antes de maquillarte o después de lavar tu rostro. Su principal ingrediente es ácido hialurónico, lo que hace es que hidrata y le da humedad a tu piel para que esté lista para el día a día. En pocas semanas verás como tu piel se siente más hidratada, además que ayudar a proteger la piel contra los agresores diarios.

Es un suero de ácido hialurónico que se puede combinar con cualquier ingrediente y que puede ser usado por cualquier tipo de piel. Pues el que tengas piel grasa no quiere decir que está hidratada tu piel.

