3 suplementos naturales para aliviar el climaterio

Un suplemento para aliviar el climaterio de forma natural.

Es normal que en ocasiones no quieras optar por un suplemento o medicamento para la menopausia, pues los efectos secundarios pueden ser intensos. Hay suplementos naturales con extractos de frutas, verduras, semillas y más, estos son muy suaves con el estómago y no tienen ningún efectos secundario. Mejorarás tu humor, ayudará a que no sientas bochornos ni te sientas abrumada, los sudores se podrán controlar.

Este suplemento tiene extracto puro de brócoli, pimienta negra, y DIM que ayuda a los niveles de estrógeno se mantengan equilibrados. Ayuda a que puedas perder peso sin tantas complicaciones, reduce los sudores, bochornos, sofocos y te da más energía. Asimismo aumenta el libido. Un suplemento para que no sufras durante el climaterio.

Este producto te servirá para 4 meses. El DIM también puede ser consumido por hombres. Este suplemento natural tiene más de 200 ventas con 4.4 estrellas.

Este suplemento natural tiene plantas y hierbas que ayuda relajarte y que no tengas tanto estrés, alivia la irritabilidad, falta de sueño, cansancio, cuida tu sistema nervioso y previene la sequedad vaginal. Es un suplemento muy natural por lo que no tiene ninguna contradicción.

Tiene 120 cápsulas, si eres de estómago irritable debes consumirlas después de comer. No olvides hidratarte pues te ayudará a cuidar que tu piel no se reseque. Debes de tener siempre un consumo constante de suplementos para ver más resultados.

Estás cápsulas están hechas de bayas de árbol, que es un soporte para el estado de ánimo, malestar físico y emocional, pues ayuda a darle equilibrio a tus hormonas. Es un suplemento muy natural que si tienes una hija le ayudará a no tener síntomas premenstruales tan dolorosos.

Se recomienda consumir 2 cápsulas al día, para mayores resultados. El precio por este suplemento es por 2 botes, son 120 cápsulas.

