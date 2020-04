3 suplementos para cuidar y mejorar tu salud mientras estás en cuarentena

Si ya tienes unos suplementos en casa o quieres saber qué otros suplementos pueden cuidar tu salud, te recomendamos 3 que pueden cuidar los huesos, combatir la inflamación y hasta cuidar tus tejidos y articulaciones para prevenir problemas a mediano plazo. A pesar de no poder salir por estar en cuarentena, puedes hacer pequeños ejercicios en casa con 15 o 30 minutos para que tu cuerpo lo mantengas activo.

1. Colágeno con vitamina C: para cuidar tu huesos, subir las defensas y mejorar la estructura de la piel

El colágeno es conocido por cuidar tu huesos, tejido, articulaciones y la piel, pues nuestro cuerpo contiene colágeno es importante que su consumo sea constante pues la producción del colágeno disminuye considerablemente. Al juntarse con la vitamina C ayuda a que absorción sea mucho mejor, pueda subir tus defensas y hasta mejorar el aspecto de la piel y eliminas manchas oscuras.

Este colágeno con vitamina C es una tableta efervescente, una ventaja es que el colágeno no se hace grumos por lo que no necesitas revolver solo necesitas un poco de agua y listo.

2. Vitaminas del complejo B: protege el corazón, cerebro, huesos y hace crecer tu cabello

El complejo B es las vitaminas esenciales de la vitamina B. En ellas son algunas como la biotina, el ácido fólico, niacinamida, ácido fólico, riboflavinas, tiamina, entre otras. Estas vitaminas pueden hacer que crezca tu cabello, cuida tu corazón y el cerebro evitando que se generen enfermedades degenerativas, es antiedad, previene infecciones urinarias, evita esa fatiga y dolor en las articulaciones.

Este es un suplemento que puede ayudarte no solo a una cosa, sino que al ser un complejo puede cuidarte todo tu organismo sin importar tu edad. Estas cápsulas tiene un sabor ligero a fresa, por lo que será muy fácil de consumir.

3. Magnesio: controla el estrés, ayuda aliviar el insomnio y a prevenir el dolor de huesos

El consumo de magnesio, ayuda a que puedas relajarte y calmar el estrés que más que nunca dejes de controlar para no bajar tus defensas. El magnesio puede ayudarte a dormir mejor al ser un relajarte, pero es necesario para tener energía todos los días y asimismo ayuda a poder equilibrar los niveles de azúcar en la sangre.

El magnesio también ayuda a cuidar de los huesos y evitar la pérdida de la masa muscular. Puede prevenir fuertes dolores de la cabeza. Consume una pastilla de magnesio diaria y lista.

