3 tés que ayudan a mejorar la circulación de la sangre

Mejora la salud de tu cuerpo con estas infusiones.

El no tener una circulación correcta en la sangre pueden hacer que retengas más líquidos, que aparezcan las varices e incluso que la salud de tu cabello no sea la mejor. Hay varios tés que ayudará a mejorar la circulación de la sangre, no retengas líquidos que incluso pueden ayudarte a bajar la presión. Estas son unas opciones que te aportan otros beneficios como dormir mejor, evitar la inflamación y depurar tu organismo sin llegar a ser totalmente abrasivo.

El té de hibiscus o el té de jamaica, ayudará a que pueda mejorar la circulación de la sangre y a controlar la presión alta. Además, evita que se formen bacterias, pues es un diurético natural por lo que ayudará a limpiar tu hígado y que cualquier bacteria se eliminé mediante la orina. Es un té que podrá limpiar tu organismo de manera natural y sin que llegue a ser abrasivo. Es un té que lo puedes consumir frío, si quieres una bebida refrescante sin azúcar.

Con consumirlo una vez al día notarás como irás más al baño, no retienes líquidos y te sientes mucho más ligero. Añade endulzante sin calorías si el sabor es muy ácido para tí.

Los beneficios de la lavanda es que además de que es un relajante y te ayuda a dormir mejor, también puede mejorar la circulación en la sangre y evitando que tengas la presión alta. El té de lavanda puede ayudar a evitar la inflamación intestinal, evitando exceso de gases, náuseas o cólicos. Es ideal para consumirse durante el periodo menstrual o si presentas una infección intestinal.

El té de lavanda, lo puedes combinar con cualquier otro té. Y, es una infusión que la puedes consumir ya sea de noche o a la hora de tu preferencia. Es un té para la circulación de la sangre que es libre de cafeína y es muy suave con el estómago.

El té oolong o el té azul contiene antioxidantes que pueden ayudar a que la grasa se convierta en energía. Es muy común su uso para bajar de peso, pues también evita la retención de líquidos. Este té para la circulación de la sangre también podría reducir los niveles de azúcar en la sangre y evita que te suba la presión. Es un té con un rico sabor que ayudará a que no te sientas inflamado ni tan lleno. Es una excelente opción para subir tus defensas y mejorar la circulación en la sangre de manera natural.

El té oolong si tienes cafeína por lo que consumirlo en ayunas o por la mañana ayudará a que te sientas más ligero durante el día y con más energía.

