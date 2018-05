3 tintes de cabello que debes usar si tienes la piel clara

Entérate de los colores que van mejor con este tono de piel...

Es muy importante saber cuáles son esos tonos de tintes de cabello que más nos favorecen. Muchas veces las mujeres de piel clara piensan que todos los colores les pueden quedar bien con su tono de piel, pero eso no siempre es así, por lo tanto, a continuación les voy a compartir algunas opciones de colores que son las más que aciertan con la mayoría de esas pieles.

Y si estás en búsqueda de un cambio de look, siempre ten presente cuando escoges un color que le de luz a tu cara, y que no sea un cambio radical para que el impacto no te engañe y pienses que no te queda bien.

1. Rubio – L’Oréal Paris Feria, 205 Bleach Blonding:

Este es un rubio cenizo “bleach blonde”. Con Feria, lo mejor que obtienes es el brillo. El color brillante multifacético con reflejos 3X brinda resultados intensos. Este tinte está inspirado en la moda de vanguardia. El espectro de colores prismáticos de Feria es mezclado por los coloristas maestros de L’Oreal para obtener tonos llamativos. El acondicionador Power Shimmer que incluye hidrata y acondiciona semana tras semana para que el cabello nunca se arruine o destruya.

El mejor color que va con los tonos de piel clara es el rubio. Si tu piel es blanca pálida, el mejor tono para ti es el rubio beige y si eres blanca de piel rosada puedes usar un tono más “ash” cenizo como este “bleach blonde”.

2. Chocolate – NATURALCOLORS 6KR:

NaturalColors es libre de ammonia, resorcinol, parabenos, silicona y nonoxinol. Es una fórmula suave a base de proteínas: desarrollada profesionalmente en salones que te deja un color con resultados intensos y brillantes. Tiene muy buena cobertura de canas y contiene aceite de argán orgánico certificado, aloe vera, extractos de naranja, manzanilla, consuelda y aceite de coco.

Llevar un color chocolate en una piel blanca resalta mucho los ragos de la cara, en especial si tus ojos también son de color oscuro. Para un look más juvenil y fresco, puedes añadir el estilo ombre con un color más claro o con rojizo. La aplicación de calor durante la coloración es absolutamente necesaria para obtener mejores resultados. Después de aplicar la mezcla de color a tu cabello, aplica calor medio con un secador de pelo por 10 minutos. Esto abre las cutículas para que los colores naturales puedan penetrar el cabello. El calor es absolutamente necesario para los resultados ya que este producto no contiene productos químicos para abrir las cutículas.

3. Negro – Revlon ColorSilk Blue Black:

En lo personal, el Blue Black es uno de mis favoritos. Mi tono de piel es muy clara y este color lo llevé por muchos años. Todo el tiempo me mencionaban maravillas de mi color de cabello. Es tinte de Revlon es un color de larga duración y alta definición. La tecnología de gel de color Revlon 3D ofrece un aspecto natural de la raíz a la punta. Enriquecido con UV Defense para ayudar a mantener el color vibrante y dimensional. La fórmula es libre de amoníaco impregnada de proteínas de seda nutritivas. Luego de aplicado deja el cabello sedoso, brillante y saludable con un leve tono azul que se intensifica cuando le da el sol.

El color negro es un color de un fuerte contraste con las pieles claras. Por eso es ideal que lo lleven las mujeres de piel clara que les encanta llamar la atención. Si tienes los ojos claros resaltará mucho más tu mirada.

Te puede interesar: 3 tratamientos efectivos para evitar la caída del cabello en las mujeres