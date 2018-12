3 tratamientos a base de aceite de coco para prevenir las infecciones dentales

La salud en general comienza por la boca...

Gracias a sus propiedades, el aceite de coco es un excelente remedio para tratar varios aspectos de la salud, como lo son los problemas de la piel, el cuidado del cabello, así como también el cuidado dental. Entre sus principales beneficios para el cuidado de la boca están:

Aclara y blanquea el esmalte de los dientes sin dañarlos

Previene el sarro

Desinflama las encías y previene el sangrado de ellas

Combate infecciones dentales por bacterias

Combate las caries y la gingivitis

A continuación te compartimos varios tratamientos a base de aceite de coco para prevenir las infecciones dentales.

1. Enjuague bucal de aceite de coco – Dr Gingers:

Enjuague bucal con aceite de coco que mantiene la salud bucal, apoya las encías saludables y refresca el aliento. Una alternativa de buen sabor y fácil de usar de aceite de coco tradicional.

✔️Natural y saludable: sin fluoruro, sin peróxido, sin alcohol, sin azúcar, sin colorantes ni edulcorantes artificiales.

✔️Viene con sabor único de coco y menta que deja un sabor de boca para que sientas la boca limpia y fresca.

✔️Refresca el aliento y respalda la salud de las encías al proteger la boca de toxinas y bacterias sin usar químicos e ingredientes potencialmente dañinos.

2. Hilo dental Cocofloss:

Paquete de 3. Hilo dental Cocofloss para unas encías más saludables. Infundido con aceite de coco y sabores naturales, suave y fácil de manejar.

Viene en un conveniente empaque para llevar a todos lados. Paquete disponible en Amazon por menos de $25.

3. Pasta de dientes – Hello:

Hello es una crema dental de menta y aceite de coco, calmante de alivio a la sensibilidad. Blanquea los dientes y está formulada cuidadosamente con xilitol, calmante aloe vera y aceite de coco hidratante. Previene caries y también fortalece el esmalte de los dientes.

Hello no contiene edulcorantes artificiales, sabores artificiales, conservantes, microperlas, triclosan, parabenos, ni gluten; es también vegana, nunca probada en animales (Leaping Bunny Certified and PETA reconocido) y fabricada en Estados Unidos.