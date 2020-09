3 tratamientos que sirven para tratar la caída del cabello en hombres

Cabello

Mejora el estado de tu cabello.

La caída del cabello en hombres no solo es cuestión de edad, puede haber factores que estén afectando el cuero cabelludo, los folículos pilosos, la cutícula y con esto hacer que la caída del cabello sea más susceptible. Hay tratamientos para la caída del cabello en hombres que pueden fortalecer, mejorar el crecimiento y prevenir el debilitamiento del cabello.

La salud del cabello va desde adentro, es importante que tengas una dieta equilibrada, evitar el tabaco e incluso que hagas un chequeo anual para saber si no tienes defienda en alguna vitamina.

El saw palmetto es una planta que tiene más beneficios para los hombres que para las mujeres; pues cuida la próstata, evita infecciones urinarias y controla los niveles de testosterona. Un tratamiento para la caída del cabello en hombres es consumir saw palmetto. Que ayuda a equilibrar los niveles hormonales, es capaz de detener la hormona que puede afectar la calvicie, la DHT. Asimismo el saw palmetto puede ayudar a mejorar la densidad y evitar que el cabello sea débil y frágil.

Una manera de consumir saw palmetto es en suplemento. Además es que añade un poco de zinc, que también es primordial para el crecimiento del cabello.

El minoxidil es un tratamiento para la caída de cabello en hombres, que incluso puede ser preventivo. Lo que hace el minoxidil es que puede ayudar a restaurar y estimular los folículos, para que pueda volver a tener un ciclo de crecimiento. Asimismo ayuda a que el folículo se vuelva más resistente. Además de minoxidil, añade extractos botánicos como jengibre, ginseng y cola de caballo.

Una ventaja de este tratamiento para la caída del cabello, es que no tiene alcohol ni parabenos por lo que no reseca el cabello. Puede ser aplicado en cabello teñido. Se debe de aplicar de manera constante, en cabello seco para que puedas ver resultados.

Hay ciertos aceites naturales que pueden mejorar el estado del cabello, pues esto es gracias a sus omegas, proteínas y aminoácidos. El aceite de ricino y romero son aceites que pueden fortalecer el cabello, estimular los folículos pilosos y que previene que haya alguna infección o bacteria que puedan inhibir el crecimiento. Este spray también contiene biotina y cafeína. Ideales para mejorar la circulación del cabello y acelerar el crecimiento del cabello.

Este tratamiento de caída cabello para hombre lo debes dejar actuar toda la noche, para que pueda ser un tratamiento intensivo o también lo puedes combinar con tu shampoo.

