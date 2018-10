3 trucos y productos para no engordar esta Navidad

Para evitar comenzar año nuevo con arrepentimientos...

¡Qué emoción! Ya pronto llega la navidad. Pero aún queriendo que llegue, nos viene el susto de engordar. Las fiestas que hacemos en navidad están para disfrutarse y celebrarlas con comida, entre familia y amigos; no para privarnos y sufrir. Pero si, hay que ser responsables y mantener el control, para que en año nuevo no nos toque comenzar con arrepentimientos y hasta con problemas de salud.

A continuación, te ayudamos con algunos trucos y productos convenienten para evitar ganar esas libras de más que no queremos en navidad.

1. Comer snacks o meriendas saludables:

Los expertos en salud y nutrición recomiendan comer cinco comidas al día. Pero ojo, esto no se trata de comer todo lo que te apetece sin mirarle las calorías y nutrientes que tenga el alimento. Para esta época de navidad, habrán días que sabes con anticipación si vas para una fiesta al final del día, o tendrás un almuerzo del trabajo, etc.

Un truco y práctica muy saludable es que esos días que habrán cambios significativos en el tipo de alimento que vas a comer, durante el día o cuado tengas deseos de hacer una merienda, comas un snack saludable para que haga el balance del día para el desajuste que harás después. Puedes probar estas frutas secas crujientes, sin OGM, sin gluten, sin azúcar agregada, que vienen en un paquete de variedad de frutas.

2. Sustitutos de comida:

Otro de los trucos para evitar engordar en navidad es utilizar sustitutos de comida durante el día. Si por ejemplo durante el día vas a tener un almuerzo con tus compañeros de trabajo, donde cada uno trae los platillos deliciosos y ricos en calorías típicos de nuestros países para celebrar, sabes que tienes que hacer arreglos para la cena. Seguramente consumirás tantas calorías durante ese rico almuerzo, que es mejor sustituir tu cena con un batido. El meal replacement de Yes You Can! es una muy buena opción para eso.

Este reemplazo completo para comidas proporciona proteínas, hidratos de carbono saludables y más de 20 vitaminas y minerales esenciales para ayudarte a perder peso de forma saludable, sin tener que sacrificar el sabor. Ingredientes clave: 20 gramos de proteínas, 15 gramos de carbohidrato y más de 20 vitaminas y minerales.

3. Aumenta tu actividad física y monitorea las calorías que entran y salen de tu cuerpo:

Como ya sabemos que comeremos un poco más de lo normal en navidad, una buena opción es hacer más ejercicio durante el día, antes de consumir los alimentos. Así entrarán más calorías pero ya las habrás gastado durante el ejercicio. Lleva contigo siempre un monitor de calorías, para que sepas todas las que ganas cuando comes, y todas las que quemas cuando te ejercitas. Una opción es este reloj LETSCOM Fitness Tracker, con monitor de ritmo cardíaco, banda de gimnasio inteligente, resistente al agua, con contador de pasos, contador de calorías, para mujeres y hombres.