3 vitaminas para eliminar manchas en la piel

Mejora el aspecto de tu piel con estas vitaminas.

Hay vitaminas para manchas en la cara y en la piel, que sirven para cuidar a la piel de la oxidación, mejorar la textura y elimina la hiperpigmentación de la piel. Estas 3 vitaminas son básicas para el cuidado de la piel, además que tienen otros beneficios en tu organismo. Recuerda que para eliminar las manchas, puede tomar tiempo, pues las manchas no solo está en la superficie de la piel sino en las capas más profundas.

1. Vitamina C: un antioxidante potente que previene el envejecimiento

La vitamina C para la cara, es una de las mejores y más importantes. Al ser un antioxidante muy potente ayuda a cuidar la piel de los radicales libres, envejecimiento y a mejorar la textura de la piel. La diferencia de un suero y una vitamina C en pastilla, es queun suero puede ser inestable pues es una vitamina muy difícil de tener sin que oxiden. Una pastilla la vitamina C, es menos inestable.

Ten la vitamina C, lejos de los rayos del sol y de tener el producto en contacto con el aire por mucho tiempo. Siempre aplica protector solar, para seguir cuidando tu piel y prevenir más manchas.

2. Vitamina E: ayuda a mejorar la textura de la piel y prevenir la oxidación

Las manchas en la piel, pueden ser por la oxidación de las células o tu piel no tiene protección a los radicales libres. La vitamina E ayuda a prevenir la oxidación de las células, mejora la circulación, previene el envejecimiento y la salud de tu piel. El consumo frecuente ayuda a que las manchas por acné, edad o por el sol se vayan desvaneciendo.

El que consumas vitamina E ayuda a que pueda sanar tu piel, pero necesitas al menos 2 meses para que puedas ver cambios. Pues las manchas son hiperpigmentación en la piel que toma tiempo eliminar.

3. Vitamina B12: mejora la pigmentación de la piel y elimina manchas

Otra vitamina para la piel muy importante es la B12. La vitamina B12 ayuda a mejorar la pigmentación de tu piel, haciendo que esas manchas puedan disminuir. Si tienes mucho paño o manchas que no han sido tratadas, la vitamina B12 más una rutina de cuidado personal, podrá eliminarlas.

Si tienes una duda no olvides a tu dermatólogo, para que te oriente. Siempre aplica bloqueador solar, para prevenir daño en tu piel, pues los rayos UVA pueden causar manchas, que serán muy difícil de quitar.

