3 vitaminas y minerales que necesitas consumir durante la menopausia para fortalecer tu salud

Consume estos 3 suplementos que ayudarán en la menopausia.

Durante la menopausia también debes de consumir vitaminas y minerales que además de fortalecer tu salud, ayudará aliviar algunos síntomas. Estos suplementos no son abrasivos, pero si debes de consumir alimentos antes de tomarlos para no irritar tu estómago. Si aún estás en la premenopausia, es recomendable que los consumas.

Los estrógenos en la menopausia bajan drásticamente, esto provoca insomnio, fatiga, resequedad vaginal, dolor en los senos, cambios de humor, entre otros. El consumir vitamina C se encarga de producir más estrógenos. Con esto algunos síntomas de la menopausia no te afectarán con el consumo de esta vitamina. Asimismo protege tu sistema inmune y que no te enfermes de gripe, tos y catarro.

Consume una cápsula todo los días después de consumir alimentos, para evitar que te irrite el estómago. La vitamina C también te ayudará a tener una piel sana, firme y suave.

El ginseng en la menopausia actúa como un antioxidante que ayuda a retrasar el envejecimiento, es un estimulante sexual por lo que incrementa tu líbido. Asimismo alivia los sofocos y el estrés. El ginseng es un gran suplemento que debes tomar durante la menopausia. También te ayudará a darte más energía y una excelente memoria.

Se debe de consumir una tableta diaria, lo ideal es que lo consumas por la mañana para que la fatiga no se adueñe de tu cuerpo.

Además de que la vitamina E cuida tu corazón y previene el envejecimiento en la piel, es una vitamina que ayuda aliviar los principales síntomas de la menopausia. Sofocos, sudoración, irritabilidad, sequedad en la piel e insomnio. La vitamina E ayuda en la menopausia, si se toma diariamente. Aunque es recomendable que tomes con otros suplementos, es una vitamina que tu cuerpo necesita para que la piel no se reseque tanto.

Siempre almacena estas vitaminas en algún cajón libre de humedad. Toma una cápsula diaria después de comer.

También te puede interesar: ¿Cuál es la higiene íntima que debes tener en la menopausia?