4 antioxidantes para prevenir el envejecimiento prematuro y la caída del cabello

Cuida tu piel y mejora la estructura del cabello.

La piel puede tener envejecimiento prematuro esto puede suceder por la falta de nutrientes, fumar en exceso, no usar bloqueador y hasta por una dieta muy pobre en nutrientes. Una de las mejores opciones para prevenir el envejecimiento prematuro es consumir suplementos que son antioxidantes que se encargan de cuidar la piel, proteger tu sistema inmune y para favorecer el crecimiento del cabello.

1. Semilla de comino negro: potente antioxidante que cuida el corazón y mejora la estructura del cabello

Un antioxidante quiere decir que protege a tu cuerpo de los radicales libres, cuida su estructura y puede prevenir enfermedades inmunes hasta cardiacas. La semilla de comino negro tiene beneficios que cuidan la salud del corazón, mejora la actividad celular y a tu cabello ayuda hacerlo más grueso; previendo que se haga débil. La semilla de comino negro ayuda contiene omegas, aminoácidos que le darán suavidad y fuerza a tu cabello.

Este suplemento antioxidante para prevenir el envejecimiento prematuro es suave con el estómago, pero siempre consúmelo con alimentos. Asimismo mejora la digestión y puede prevenir el estreñimiento.

2. Glutation: estimula los foliculos pilosos y cuida la piel para prevenir arrugas

El glutatión es un antioxidante muy importante para la piel. Su principal función es qué ayuda a cuidar la piel del estrés oxidativo, reduce los signos de envejecimiento, cuida la piel de los radicales libres y ayuda a eliminar las manchas. El glutatión para el cabello es que ayuda a que crezca y estimula los folículos pilosos para un crecimiento más rápido.

Si ya tienes más de 35 años, el glutation ayuda a que puede ser un antioxidante potente para la salud de tu cabello y evitar la caída severa. Consume una cápsula antes de comer todos los días.

3. Colágeno y vitamina C: protegen la piel y el cabello de los radicales libres

El colágeno y la vitamina C trabajan mejor sí están juntos, pues la vitamina C ayuda a mejorar la producción y absorción del colágeno. El colágeno en la piel ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, cuida la estructura de la piel y por supuesto de los tejidos y articulaciones. La vitamina C para el cabello ayuda al crecimiento del cabello pues mejora la circulación para que crezca más sano, además de cuidar el cabello de los radicales como el sol y los contaminantes.

Al cuidar el cabello de los radicales libres ayuda a tener más elasticidad, resistencia y no se debilitará tan fácil. Un suplemento antioxidante para prevenir el envejecimiento prematuro para consumir todos los días. Además de prevenir enfermedades de vías respiratorias.

4. Biotina, ácido hialuronico, elastina y keratina: previene la pérdida de nutrientes en la piel y el cabello sin importar la edad

Unos de los ingredientes más importantes para prevenir el envejecimiento prematuro es sin duda la elastina y el ácido hialurónico. La elastina ayuda a mejorar la estructura de la piel, la elastina trabaja siempre en conjunto con el colágeno. Ayuda a dar elasticidad y previene que pierdan nutrientes con el paso de la edad. El ácido hialurónico ayudará a cuidar la humedad en tu piel, para que no se reseque y se oxide.

La biotina, colágeno y keratina ayudará a cuidar la salud de tu cabello dándole suavidad, elasticidad, resistencia y una mejor estructura. Es un suplemento muy completo para cuidar el cabello y piel. Además de prevenir la resequedad extrema para

