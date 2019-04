4 aplicaciones que te dejan enviar dinero a tu familia gratis

Conoce cuáles son las mejores aplicaciones para enviar dinero.

Si estás buscando una manera efectiva, segura y económica de enviarle dinero a tu familia, aquí te presento cinco aplicaciones que puedes utilizar. Ya no necesitarás realizar largas filas en el banco o pagar altas tarifas y cargos, porque la mayoría de estas aplicaciones son gratis y envían el dinero al instante.

Al crear una cuenta en Paypal podrás enviar dinero fácilmente y gratis. Ya que esta compañía te permite transferir dinero de una cuenta a otra sin cargo alguno. Para que la persona pueda obtener el dinero, esta debe tener una cuenta de PayPal. En algunos casos la compañía puede cobrar unos cargos al retirar dinero de la cuenta.

Cuando desee enviar dinero, usted debe ingresar en su cuenta de Paypal el número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico de la persona a la que deseas enviarlo y especificar la cantidad en el formulario. De igual forma, la aplicación puede cobrar cargos por el cambio de monedas. Paypal está disponible para Android y iPhone.

Xoom es una aplicación que te permite enviar dinero a los Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, México, Colombia, etc. Con esta aplicación podrás enviar dinero: a una cuenta bancaria, en efectivo para pago en ventanilla o enviarlo directamente al domicilio de tu destinatario. La aplicación es gratis, está disponible para iPhone y Android.

Enviar dinero con Square Cash es gratis, sin embargo, para enviar dinero a otra persona esta debe tener una cuenta en Square Cash. Para realizar la transacción solo necesitas el url de la cuenta de la persona a la cual deseas enviarle el dinero, iniciar sesión en la aplicación, ingresar la cantidad que deseas enviar y presionar la opción “pagar”.

No obstante, Square Cash no permite enviar más de $250 a la semana si no verificas tu identidad en la aplicación. Al realizar la verificación de identidad la aplicación te permite enviar hasta un máximo de $2,500. Square Cash está disponible para iPhone y Android, sin embargo, solo la puedes utilizar dentro de los Estados Unidos.

Venmo es otra aplicación que te permite enviar dinero y pagar en establecimientos, sin costo alguno. La aplicación, que es propiedad de Paypal, es muy efectiva, ya que puedes transferir dinero a otros usuarios de Venmo con solo presionar un botón. Inclusive, antes de enviar los fondos te permite escribirle una nota al destinatario y conocer su historial de transferencias. Sin embargo, solamente puedes utilizar esta aplicación dentro de los Estados Unidos. La aplicación está disponible para iPhone y Android.

