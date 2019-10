4 auriculares para conectar con cualquier TV aunque no tenga bluetooth

¡Mira TV a todo volumen!

¿Quieres poner el televisor a todo volumen sin molestar a tu familia? Aunque tu televisor no tenga bluetooth, puedes usar uno de estos auriculares inalámbricos para poder ver TV a tu propio gusto. Con un diseño moderno y muy cómodos, estos auriculares te permitirán ver una película o serie en cualquier momento del día.

Estos modelos de auriculares cuentan con un transmisor, que se conecta al televisor u otro aparato para crear una señal bluetooth y conectarse con los auriculares. No necesitan sincronizarse, sólo enchufar el transmisor y prender los auriculares para disfrutar del sonido, ideal para personas de todas las edades.

Estos auriculares de Avantree funcionan con la gran mayoría de televisores y computadoras que pueden encontrarse en el mercado, porque su transmisor puede conectarse mediante USB, cable óptico, RCA y cables de audio de 3.5 mm. o 6.35 mm. Una vez conectado el transmisor, con sólo prender los auriculares pueden comenzar a usarse. Incluyen una batería que puede durar hasta 40 horas de uso y tiene un alcance de un máximo de 100 pies de distancia hasta el recibidor.

Uno de los más vendidos de la guía, estos auriculares Avantree se destacan por la facilidad de uso y su versatilidad, ofreciendo múltiples puertos de conexión. Además, puede controlarse el volumen desde los auriculares mismos y ofrecen mucho confort por sus almohadillas suaves y vincha ajustable. También se destaca este modelo porque permite conectar dos auriculares de la marca Avantree la mismo tiempo, gracias a su tecnología Dual Link.

Con un diseño más clásico, estos auriculares cuentan con una base que funciona como transmisor y cargador, brindándote mayor comodidad. El transmisor ofrece conexiones de cables óptico, RCA, auxiliar de 3.5 mm. y AV, funcionando con todo tipo de aparatos electrónicos. Estos auriculares utilizan baterías recargables de Avantree, que pueden cambiarse cuando ya no funcionen, alargando la vida útil del aparato.

Por la facilidad en el uso, ya que sólo es necesario prender el transmisor y los auriculares para usarlos, es un producto ideal para cualquier persona, incluso los que no entienden mucho sobre tecnología. El cargador incorporado en la base es otro punto positivo de estos auriculares Avantree, ya que no debes recordar cargarlos y una carga de batería puede durar hasta 12 horas de uso continuo. Como característica negativa, estos auriculares no son compatibles con otros dispositivos fuera de su transmisor, ni soportan Dual Link.

En estos auriculares de Zanchie también encontramos una base que funciona como transmisor y cargador, ofreciendo un modelo cómodo, fácil de usar y más estético para tu casa. El transmisor puede conectarse a una gran cantidad de dispositivos mediante cable óptico, RCA o auxiliar de 3.5 mm. Tienen un alcance de 330 pies máximo y una batería recargable que resiste hasta 10 horas de uso continuo.

Este es el modelo más económico de la guía, con un precio debajo de los $70 y además son los mejor valorados con 4.4 estrellas en Amazon. Como positivo, cuenta con cargador en su base y soporta múltiples auriculares de la marca, para que muchas personas puedan usarlo a la vez. Disponibles en color negro y plateado, los clientes mencionan que es un producto de buena relación precio-calidad, con buen sonido y que permiten controlar el volumen desde los auriculares.

Similares el primer modelo de la guía, estos auriculares Avantree no funcionan con cable óptico, sino que el transmisor sólo se conecta mediante RCA, auxiliar de 3.5 mm. o USB. Son fáciles de conectar, y permiten controlar el volumen desde los auriculares. Cuentan con una batería que puede durar hasta 40 horas de uso continuo y tienen un alcance de 100 pies.

Por su descuento del 13%, estos auriculares de Avantree tienen un precio por debajo de los $70, siendo también el modelo más vendido de la guía. Como punto destacado, estos auriculares pueden utilizarse con el transmisor y también con cualquier otro dispositivo que tenga bluetooth. Aunque no es compatible con todos los televisores del mercado, según los clientes es una gran opción por su comodidad y facilidad de uso.