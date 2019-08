4 bebidas con electrolitos para hidratarte después de enfermarte, hacer deporte o beber en exceso

Bebidas con electrolitos para toda la familia.

Los electrolitos son sales minerales en nuestro cuerpo, pero la deshidratación los evapora y te puede hacer sentir cansado, mareado, con dolor muscular, con fatiga y más. El consumir una bebida con electrolitos ayuda a que tu organismo absorba los minerales que te hacen falta y te sienta mejor. Las bebidas con electrolitos, son perfectas después de que te enfermes del estómago o de la gripe, bebiste en exceso, hiciste un rutina larga de ejercicio o estuviste en altas temperaturas. Ayudarán a que te sientas mejor en cuestión de minutos.

1. DripDrop: electrolitos con potasio, magnesio, glucosa y sodio

Ya sea que después de enfermarte del estómago o de haber tenido catarro, tu cuerpo se debe de hidratar más y el beber agua no es suficiente. Esta es una bebida con electrolitos que tiene sodio, potasio, magnesio y glucosa. Es un polvo que solo debe de ser disuelto en agua y listo.

Esta bebida con electrolitos sabor moras llega al torrente sanguíneo, para que se recupere rápidamente de calambres musculares, dolores de cabeza, mareos y fatiga. Tiene 84% de satisfacción, puede ser consumido por niños y adultos mayores.

2. Dr. Price’s Vitamins: una bebida con más de 72 minerales

Si te fuiste de fiesta y te pasaste un poco de consumir bebidas alcohólicas, tu cuerpo necesita reponerse. Las bebidas con electrolitos son las mejores para reponer a tu organismo. Esta marca tiene electrónicos con más de 72 minerales sin azúcar y con extracto de stevia que ayudará a que te puedas hidratar rápidamente y sentirte mejor.

Es un polvo soluble en agua, que lo podrás llevar a cualquier lugar y siempre tenerlo en tus pertenencias ya que sea que te sientas mal en el trabajo, cuando estés de viaje o después de estar mucho tiempo expuesto a altas temperaturas.

3. Liquid I.V.: minerales esenciales y vitaminas para que tengas la energía diaria

La deshidratación no es solo por estar bajo el sol o realizar actividad física, también es por falta de vitaminas, enfermedades del sistema nervioso, inmune y digestivas. Las bebidas con electrolitos funcionar para que tu cuerpo se reponga y evite que puedas tener dolores intensos, desmayos, fatiga, confusión y sueño. El consumir bebida hidratantes no es malo aunque no tengas ningún síntoma, pues hidrata al cuerpo y eso ayuda a tener más energía durante tus actividades.

Este electrolito tiene 11 minerales esenciales y vitaminas. Viene en paquetes individuales para que puedas tener la dosis diaria de hidratación necesaria ya sea que salgas de noche, entrenes o trabajes. Tiene 76% de satisfacción con más de 1000 ventas.

4. Ultima Replenisher: bebidas con electrolitos sin calorías ni azúcar

Si te sientes agotado después de un día de calor o de haber estado enfermo del estómago o de la gripa, tu cuerpo necesita reponerse y no tiene la hidratación necesaria. Esta bebida con electrolitos tiene magnesio, potasio, sodio, cloruro, calcio y fósforo, además de vitaminas podrán ayudarte a reponerte, lo mejor es que no tiene azúcar, ni calorías. Aunque no lo consumas a diario, es excelente tenerlo en casa para momentos de emergencia.

Esta marca tiene diferentes sabores y presentaciones por si quieres uno para llevar al trabajo, de viaje o al gimnasio. Recupera la hidratación que tu cuerpo con una bebida con electrolitos.

