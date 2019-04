4 bebidas que alivian las infecciones urinarias

Cuida tu organismo y preven infección en la orina.

En ocasiones se pueden presentar infecciones urinarias de manera continua, hay miles de razones por las que pueden suceder, desde el consumo de algún medicamento, la falta de hidratación, no beber suficiente agua natural o cambios hormonales. Para evitar el ardor al orinar, el dolor pélvico, la necesidad de ir continuamente al baño, existen bebidas que te pueden ayudar a recuperar rápido, acompañados de un antibiótico si es muy severo el caso.

1. Lakewood: jugo de arándano para eliminar las bacterias

El arándano al ser una bebida con excelentes antioxidantes ayuda a restaurar los electrolitos, hace que tu tracto urinario se limpie, evita que se formen bacterias y puedas ir regularmente al baño evitando que se formen piedras en los riñones. Tiene vitamina C, E, K y magnesio que ayudan a que tu colesterol de mantenga en equilibrio y suba tus defensas.

Esta bebida la puedes tomar todos los días, y si estás en tu periodo o estuviste en una largo periodo consumiendo medicamentos, esto ayuda a que se limpie en su totalidad el tracto urinario.

2. Buddha Teas: té de perejil alivia el ardor, picor y calma cólicos menstruales

El perejil actúa como un antibiótico que reduce la inflamación y la formación de infecciones, por eso es una gran alternativa para sanar cualquier tipo de infección urinaria. El perejil tiene una gran cantidad de hierro, asimismo ayuda a calmar los cólicos menstruales. Su sabor puede ser muy fuerte, pero puedes agregar un endulzante natural para que tomarlo por las mañanas y las noches.

A los pocos días de consumir el té de perejil, notarás como tienes menos ardor, picor y la sensación por el ir al baño desaparece. No contiene cafeína por lo que puedes consumirlo a cualquier hora.

3. Vita Coco: el agua de coco uno de los mejores diuréticos

El agua de coco es un diurético natural por lo que ayuda a que no se formen bacterias y tu cuerpo elimine lo que no necesita. Asimismo ayuda a que no te deshidrates, tengas más hidratación en la piel y contiene más electrolitos que el agua natural. Su sabor es muy rico y natural, sin tener tanta azúcar.

Ayuda a que no tengas infecciones de vías urinarias y e incluso puede controlar el colesterol y aliviar dolores de estómago. Lo puedes combinar siempre con otras bebidas o con tu batido por la mañana.

4. Celebration Herbals: previene piedras en los riñones

La té de cola de caballo, tiene unas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias por lo que es un gran diurético natural. Asimismo sirve para eliminar la sal de tu cuerpo y otros compuestos que te hacen sentir lleno o inflado. Si estás haciendo dieta, es un té que te ayudará mucho, pues elimina las toxinas y sirve para que tu cuerpo se depure en su totalidad.

Evita infecciones urinarias y previene piedras en los riñones con estas bebidas notarás cómo consumir el té de cola de caballo ayudará a que no padezcas complicaciones y sean un gran suplemento. Una taza cuidará tu organismo.

También te puede interesar: ¿Para qué sirve la clorofila y por qué debes de tomarla todos los días?