4 beneficios de beber té de laurel por las mañanas

Una taza de té que ayudará a tu cuerpo todas las mañanas.

Las hojas de laurel son perfectas para condimentar y darle un sabor exquisito a algunos platillos, pero los beneficios del té de laurel en tu organismo, son sorprendentes. Una taza de té de laurel, no contiene calorías ni cafeína y tiene vitaminas B y C, minerales como hierro, magnesio y zinc. Te damos 4 beneficios por la que amarás el té de laurel.

El té de laurel ayuda a acelerar el metabolismo, esto es porque es un excelente diurético. Esto ayudará a que tengas una mejor digestión y con esto perder peso será mucho más fácil. Se recomienda que lo consumas todas las mañanas acompañada de una dieta balanceada.

Si deseas endulzar hazlo con azúcar de monje o un endulzante sin calorías. Su sabor es refrescante. Así que comienza con una taza, para tener el cuerpo que deseas.

Una de las propiedades del té de laurel es que ayudan a reducir los altos niveles de estrés, esto es porque tiene un compuesto de relajación muscular. O sea que si por las mañanas sabes que será un día de mucha acción y tensión, una taza de té te ayudará a que te puedas relajar y pensar con claridad.

Es libre de cafeína por lo que puedes consumir laurel a la hora que prefieras, por si optas por beberlo por las noches también. El laurel también es un gran aliado para no tener ansiedad, pues hace que tu cuerpo se relaje y evita que lleguen esos momentos abrumadores.

Uno de los beneficios del laurel, es que es un antiséptico, expectorante y antiinflamatorio. Por lo que evita que te enfermes de gripe o catarro. Si eres sensible en cuestiones de alergia, el laurel también te ayudará a que estas alergias no se presenten. El laurel no tiene ninguna complicación o causa alguna irritación en el estómago.

Para hacer una infusión de laurel, solo coloca unas hojas en agua hirviendo y consume esa infusión. Le puedes agregar canela o un ligero toque de vainilla. Evita ponerle azúcar para no agregarle calorías.

Si tienes el cuerpo adolorido o tuviste algún golpe ayuda a que se desinflame esa zona en poco tiempo. Pues el laurel es un excelente antiinflamatorio natural. Si tuviste un golpe, puedes colocar unas hojas de laurel en la zona, si tienes dolor por el periodo menstrual de igual manera te podrá ayudar, bebiendo una taza de té.

Puedes hacer un té, una infusión o incluso colocar unas hojas de laurel en la bañera, después de ese baño notarás cómo tu cuerpo se siente más relajado. Existen sprays que ayudan a dolores y serán perfectos para tenerlos en el botiquín.

