4 beneficios de usar aceite de argán en tu pelo

Un aliado de belleza.

El argán es un aceite cosmético que te servirá mucho, más si amas teñir tu cabello de manera frecuente o amas que peinarlo con plancha, secadora o tenaza. Te damos 4 beneficios de usar aceite de argán, anteriormente era muy costoso, pero gracias a sus excelentes beneficios lo podrás encontrar a un precio muy accesible y en un sin fin de marcas.

Si ya probaste varios acondicionadores y solo notaste que tu cabello se hizo más delgado, entonces debes aplicar aceite de argán. No necesitas usarlo en la regadera, solo aplica unas gotas en tu cabello mientras cepillas. Notarás como se desenreda más fácil, sin forzarlo.

Este aceite es 100% puro por lo que además de desenredarlo, lo protege del sol y del uso frecuente de productos de calor.

Si te ha sucedido que a veces lavas tu cabello, pero tienes caspa o algunas escamas blancas en tu cabello, es que tal vez el shampoo que usas tiene sulfato o parabenos, o los cambios de estaciones y cierto contaminantes. Para que esto ya no te suceda el usar aceite de argán frena esto.

Necesitas aplicar en todo tu cuero cabelludo, déjalo reposar durante una hora y enjuagar con tu shampoo. Recuerda mirar los ingredientes de tu shampoo. Una marca con más de 73% de satisfacción.

Si notas tus puntas muy abiertas o reseco pueden ser falta de nutrientes, el aceite de argán contiene vitamina A, C y E al usarla en tu pelo constantemente ayuda a que estás puntas no se quiebren más. Lo recomendable es que las uses en una mascarilla durante toda la noche y envolviendolo con una toalla o una capa de ducha para que al contacto con el calor actúe a profundidad.

Es un producto que te durará por al menos más de 2 meses, no necesitas colocar tanto producto en tu cabello con poco será suficiente. Este aceite tiene 4.2 estrellas por sus compradores.

El aceite de argán es un gran protector, si usas muchos productos de calor. Necesitas aplicarlo al menos una hora antes de usarlos. Es primordial que evites el uso constante, solo cuando sea necesario. Cuando uses este producto aplícalo en todo tu pelo, incluso en la parte de abajo, esto ayudará a controlar el frizz.

Es uno de los protectores más usados, así que siempre úsalo, también lo puedes aplicar cuando vayas a exponerte mucho al tiempo al sol.

