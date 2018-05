4 blusas fashion para las gorditas con estilo

¡Sácale provecho a tus libritas de más y lúcete con todo el orgullo!

Nada como lucir hermosa y espectacular, sin ningún tipo de complejo al vestirnos. Ser de talla plus, o tener unas libritas de más no son indicativo de que tengamos que vestir fuera de moda. Siéntete orgullosa de tus curvas y luce como toda una modelo con estas hermosas blusas que te harán ver y sentir de revista. Son estilos versátiles que con solo ajustarle algunos accesorios puedes usarlas para cualquier ocasión y con cualquier look.

1. Blusa Belted Surplice floral:

Blusa de estilo floral con mangas 3/4 y tela de poliéster. Es de diseño de Charm femenino con cintura alta ceñida. Viene hasta tamaño 5X.

Este estilo floral es muy femenino y elegante pero puedes convinarla con unos jeans y le da un look más casual. Ideal para mujeres plus size pero que tienen la cintura más pequeñas que las caderas. La consigues por menos de $25 en Amazon.

2. Blusa Luvamia Peplum Tops:

Esta blusa viene con cierre Pull-On en cintas. Es una blusa sencilla de color sólido con un corsé ajustable que te da una silueta básica y esbelta. Disponible en los colores azul marino, negro, y verde. Es de manga corta y cremallera trasera para facilitar su uso. Viene en tamaño hasta 5X.

Es una pieza muy versátil para mezclar y combinar. Puedes usarla tanto con leggings o jeans ajustados para un look casual; o con una falda para un look más formal.

Lavar a máquina en frío. Precio varía según el tamaño.

3. Blusa Allegrace:

Blusa de material de algodón, de media mangas con hombro al descubierto ancho, con cuello redondo y hendidura lateral para un toque de moda. Viene en tamaño hasta 4X, y en 7 colores a escoger.

Esta blusa es un estilo top ideal para clima caliente ya que te mantienes fresca por su material. Dependiendo el color se convierte en un apieza versátil para usar tanto para ir a trabajar como para salir cuando te pones unos jeans y zapatos cómodos. También es un estilo que cubre hasta mitad de muslos lo que es conveniente para las mujeres que son más conservadoras a la hora de vestir. La consigues por menos de $20 en Amazon.

4. Blusa Long Cape:

Blusa estilo capa que viene en 5 colores sólidos a escoger, en tamaño hasta 1X. Es de material 95% Rayón + 5% Spandex. Su espalda es estilo Low V Back.

Este estilo resalta más a las mujeres de espalda ancha ya que se las disimula con su diseño loose fit baggy. Si te gusta vestir sexy pero al mismo tiempo elegante esta blusa es adecuada para ti. Para uso casual o más formal con los accesorios correctos. Está dentro de los 10 estilos más vendidos en Amazon.

