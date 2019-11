4 brazaletes con mensajes inspiradores y de buena suerte que podrás llevar siempre contigo

Un accesorio con un mensaje que te llena de energía para empezar el día.

Los mensajes inspiradores son buenos para la vida, ya que proporcionan un estimulo positivo para poder hacerle frente a cualquier tipo de obstáculo que se presente durante el día. En esto radica la importancia de enviar mensajes de aliento a quienes sabemos que les hace falta. Existen muchos accesorios con textos que tiene la capacidad de motivar y sacar lo mejor de cada persona, y pensando en esto aquí te compartimos los siguientes 4 brazaletes con mensajes para atraer la buen suerte.

1. Diseño con texto sobre la perseverancia

Elaborada con material de acero inoxidable esta pulsera es un detalle super delicado y hermoso que tiene grabado en su interior la palabra “Perseverancia”. Se adapta a cualquier tamaño de muñeca.

No se oxida y se mantiene brillante gracias a su acabado pulido y material resistente a la oxidación, esto hace que la pulsera dure por mucho más tiempo. Viene con una caja de regalo para que la obsequies en temporadas especiales como la navidad o cumpleaños.

2. Brazalete que te invita a confiar

Una pulsera de acero inoxidable de color plata que tiene grabado la frase “Go Confidently” que se traduce al español como “Ir con Confianza“. Viene acompañado de un bolsa de terciopelo y se ajusta a todo tipo de mano o muñeca ya que es una pieza realmente flexible.

Representa un regalo especial por su mensaje motivacional y la carga emocional que se la imprime quien lo regala. Esta pulsera es hipoalergénica ya que no contiene níquel, esto la hace resistente y duradera.

3. Accesorio inspirador para hombre y mujer

Esta pulsera creada con material de acero inoxidable tiene un hermoso mensaje oculto que dice “Anything is Possible” que literalmente se traduce como “Todo es Posible“. Es un accesorio resistente que no se decolora, oxida o corroe.

Un detalle que no solo será especial para quien lo vayas a obsequiar, sino que también te recordará siempre por tan bonito y positivo mensaje que le llenará en esos momentos en los que sienta que los ánimos se decaen.

4. Pulseras con mensaje motivador

Hecha con acero inoxidable, esta pulsera de 2 tonos es un lindo detalle para obsequiar en cualquier ocasión. Es ideal para quien desea expresar el amor a otra persona e incluye un mensaje que dice “You are Brave, Kind, Strong, Smart and Above All Loved“.

Si deseas impactar y dejar una huella en alguien, esta pulsera doble es ideal para ello. Los mensajes alentadores pueden motivar a esa persona en sus días más oscuros, solo tiene que leer las palabras inscritas en el accesorio y obtendrá la motivación que necesita para seguir adelante.

