4 cambiadores de bebé portátiles que puedes llevar de viaje

Una herramienta que no puede faltar cuando salgas con tu bebé.

Si tienes un bebé, sabes que siempre hay que estar preparado para toda clase de circunstancias. En ocasiones es necesario salir de viaje, hacer diligencias u otras actividades fuera de casa en las que tienes que llevar a tu bebé contigo. Entre las emergencias más recurrentes de los bebés, es cuando hay que cambiarles el pañal. En estos casos lo mejor es contar con la herramienta adecuada para atenderlo como es debido; así que aquí te mostramos 4 cambiadores de bebé portátiles que puedes llevar contigo.

1. House Deluxe: Estación de cambio portátil

La almohadilla de color negro está hecha de material suave para darle la máxima comodidad a tu bebé. Posee múltiples compartimientos para tener a la mano todas sus cosas y organizadas en un accesorio tipo maletín, que facilita el almacenamiento y transporte. Es totalmente impermeable para reducir los derrames.

Ya no tienes que preocuparte por encontrar un lugar limpio para cambiar a tu bebé. Puedes tender esta estación de cambio en cualquier superficie; así como adaptarla al coche o cuna del bebé.

2. Skip Hop: Cambiador portátil tipo maletín

Tiene una lona con bolsillos que aporta suavidad acolchada, además trae una almohada incluida para que tu bebé apoye su cabeza. El producto cuenta con una funda de toallitas translúcidas recargable; todo esto en un estuche tipo maletín, donde caben todas tus pertenencias.

Su maravilloso diseño hace que sea más fácil el proceso de cambio y más llevadero en cada viaje o salida ocasional. Dale la atención que tu bebé se merece, ofreciéndole productos de calidad para su aseo.

3. Almohadilla de cambio para bebés Comfy Cubs

La almohadilla o estación de cambio portátil acolchado es completamente impermeable. Está forrada con poliéster y espuma de polietileno para facilitar la limpieza y prevenir las reacciones alérgicas. Acondicionada y diseñada para un transporte fácil. Es un accesorio que garantiza la protección, comodidad e higiene a tu bebé.

Nada te brindará más espacio, suavidad, comodidad y limpieza para realizar el proceso de cambiar a tu bebé que este novedoso accesorio. Inclusive es lo suficientemente cómodo y acolchado como para que tu bebé tome siestas cortas.

4. Almohadilla de cambio portátil Crystal Baby Smile

Una estación plegable y portátil para cambiar a tú bebé que le brinda la máxima comodidad e impermeabilidad. Un diseño pensado para suplir las necesidades básicas de tu bebé, al momento de una emergencia. Aporta un espacio suave y acolchado donde atender a tu bebé.

Todo lo que necesitas está en un maletín que posee diferentes compartimientos y zonas de almacenamiento, destacando un bolsillo de cremallera frontal para guardar algunas de tus pertenencias como tus llaves o celular. Solución efectiva durante viajes largos, visitas a familiares o cualquier sitio dónde estés con tu bebé.

